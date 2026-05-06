Giornata triste per gli interisti che dopo aver festeggiato con gioia il 21esimo scudetto salutano la leggenda Evaristo Beccalossi. Dello storico attaccante ne ha parlato anche Gianfelice Facchetti che a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli ha ricordato Becca. "Se ne va un calciatore con molto estro, talento, fantasia. Sicuramente uno di quei calciatori che in uno scenario come quello contemporaneo farebbe molto comodo al nostro movimento. Era uno dei campioni del mondo nerazzurro che si concedeva con più facilità ai tifosi, con uno scambio di battute e un grande senso di ironia. Anche questo sicuramente un dono in un mondo che tante volte si prende troppo sul serio" ha detto nell'omaggio all'ex centrocampista prima di commentare la vittoria del Tricolore della squadra di Chivu.
"Inter campione d'Italia? La verità alla fine sta non soltanto nei numeri, sta anche poi nella continuità di una stagione, nelle prestazioni. Vince sempre chi ha fatto qualcosa in più" ha poi concluso.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:50 Malagò: "La mia incandidabilità alla FIGC? Non vale la pena commentare"
- 21:35 Addio a Beccalossi, Altobelli: "Una delle giornate più brutte della mia vita"
- 21:21 A un anno dalla SanSiriade: Frattesi ricorda Inter-Barcellona
- 21:07 Inter-Parma, tutti in piedi per Barella. Thuram e Dimarco presenti
- 20:53 Anche Barletta piange Beccalossi: "Ha onorato la maglia col suo talento"
- 20:38 Condò: "Beccalossi, semplice e gentile. Portava in campo la sua classe"
- 20:24 Reuters - Sky chiede 1,9 mld di euro di risarcimento danni a TIM e DAZN
- 20:10 L'ex add. arbitri Milan: "Abolirei il ruolo". Poi svela: "Fui vicino all'Inter"
- 19:57 Addio a Beccalossi, Zanetti: "Ci mancherai. Per sempre uno di noi"
- 19:43 Facchetti ricorda Beccalossi. Poi sullo scudetto: "La verità non soltanto nei numeri"
- 19:28 Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi 'pretese' dei club sulle designazioni
- 19:14 Koné: "Frattesi e gli altri, il Sassuolo forma bene i suoi calciatori"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il RICORDO di BECCA, verso il primo LAZIO-INTER e la missione DOBLETE. Riecco JONES
- 18:49 Paolillo: "Chivu ha preso in mano una squadra scioccata. Triste per Becca"
- 18:34 Sky - Luis Henrique parzialmente in gruppo, Calhanoglu ancora a parte
- 18:20 Hermet celebra lo Scudetto Inter con la collezione più completa di sempre
- 18:07 Bergomi: "Beccalossi un genio, ha fatto innamorare gli interisti e non solo"
- 17:53 Bini: "Bravo Chivu. Io Inzaghi lo ricordo per aver perso due Scudetti"
- 17:39 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 17:24 Mondiale 2026 sulla RAI: ecco quando vedere gli interisti in chiaro
- 17:09 Finale Coppa Italia: l'Olimpico sarà sold-out per Lazio-Inter
- 16:54 Marotta saluta Becca: "Con lui in campo San Siro diventava la vera Scala"
- 16:42 Ambrosini: "L'Inter può aprire un ciclo se attua le indicazioni di Marotta"
- 16:33 Van Basten contro le proprietà straniere: "Non c'entrano nulla con la storia"
- 16:23 Dumfries: "Buon rapporto con Chivu. Scudetto? La vera festa deve ancora arrivare"
- 16:13 Festa Scudetto Inter, esaminato il piano di sicurezza in prefettura a Milano
- 15:59 Inchiesta arbitri, Andrea Butti si è presentato in Procura a Milano
- 15:45 Akanji, Darmian e Sneijder: quando il colpo last second fa la differenza
- 15:30 videoINTER, ti manca un NUMERO 10? Può essere NICO PAZ: c'è un FILO che lega PASSATO e FUTURO
- 15:15 Addio Becca: il ricordo di chi l'ha conosciuto o solo ammirato
- 15:01 Tonoli: "Le voci di mercato? Non ho sentito e non ci penso più di tanto"
- 14:54 Aprile, la sassata di Calhanoglu contro la Roma è il gol più bello
- 14:48 Anche Milan, Napoli e la Lega Serie A ricordano Evaristo Beccalossi
- 14:35 Gravina ricorda Beccalossi: "Perdiamo una persona vera, un entusiasta del calcio"
- 14:20 A Bola - Il Benfica ha messo gli occhi su De Vrij. E lui gradirebbe l'idea
- 14:07 Arsenal-Atletico Madrid, Sneijder felice per Arteta e furioso per il 1° tempo
- 13:53 Galliani: "Morte Beccalossi mi addolora. Col suo sinistro incantò Monza"
- 13:38 Ranocchia: "Beccalossi un grande. Mi fu vicino nei momenti difficili all'Inter"
- 13:24 Retroscena Di Marzio: "L'Ascoli aveva tentato Chivu prima del Parma"
- 13:10 Moratti: "Ho voluto bene a Beccalossi, oggi c'è un grandissimo dispiacere"
- 12:55 Lazio e Inter, incontro con il Papa prima di sfidarsi all'Olimpico
- 12:41 Ferri: "Beccalossi aveva doti rare. Ha fatto divertire gli amanti del calcio"
- 12:28 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 12:23 Bergomi: "Beccalossi ha fatto innamorare tanta gente del calcio"
- 12:14 Serie A, arbitri 36a giornata: Abisso per Lazio-Inter, Meraviglia al VAR
- 12:00 Genio e sregolatezza, ciao Becca: quanto manca oggi al calcio uno come lui. Il nostro ricordo
- 11:50 Le informazioni essenziali per un ultimo saluto a Beccalossi
- 11:38 Zampolli: "Italia al posto dell'Iran al Mondiale. Felice per lo Scudetto dell'Inter"
- 11:23 TS - Pepo Martinez si gioca la conferma: in campo anche in A
- 11:16 Flick non convinto di Bastoni, il difensore pronto a restare all'Inter
- 11:02 CdS - Chivu, complimenti da Mou. Possibile dialogo futuro per Paz
- 10:48 L'Inter sogna Nico Paz, ma il Como non molla e spera: la situazione
- 10:34 TS - Jones, segnali all'Inter: a Chivu piace perché...
- 10:20 Corsera - Calhanoglu, corsa contro il tempo. Lautaro dal 1' già sabato?
- 10:06 Corsera - Bastoni, rapporto con l'Inter non intaccato. E il prezzo non cala
- 09:52 La Repubblica - Schenone come teste in Procura nei prossimi giorni
- 09:38 La Repubblica - L'Inter fa cassa per Nico Paz: la strategia dei nerazzurri
- 09:24 Van Basten: "Ora a Milano comanda l'Inter e non mi piace"
- 09:10 Matteoli: "Koné? No, fiducia a Sucic. E direi a Mkhitaryan di non ritirarsi"
- 08:56 Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ineffabile come i suoi dribbling"
- 08:42 GdS - Oaktree vince ancora: secondo bilancio in attivo di fila, i numeri
- 08:28 GdS - Lazio-Inter, atto I col turnover: Chivu pensa a Pio-Bonny
- 08:14 CdS - Muharemovic-Inter anche senza l'addio di Bastoni. Ma arriva la Premier
- 08:00 Lutto in casa Inter: è morto Evaristo Beccalossi
- 00:00 Verità e sassolini
- 23:55 Cacciatore: "Si vedeva che Barella sarebbe approdato in un grande club"
- 23:40 Qui Lazio - Oggi grigliata a Formello, offre Hysaj. Domani giorno di riposo
- 23:25 Collovati: "Inter più forte. Per il Napoli il secondo posto non è fallimento"
- 23:10 Il Tottenham cerca il dopo-Vicario: il nome nuovo è Roefs del Sunderland
- 22:55 Vent'anni dopo, Arsenal in finale UCL: Saka regala il volo per Budapest