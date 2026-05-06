Giornata triste per gli interisti che dopo aver festeggiato con gioia il 21esimo scudetto salutano la leggenda Evaristo Beccalossi. Dello storico attaccante ne ha parlato anche Gianfelice Facchetti che a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli ha ricordato Becca. "Se ne va un calciatore con molto estro, talento, fantasia. Sicuramente uno di quei calciatori che in uno scenario come quello contemporaneo farebbe molto comodo al nostro movimento. Era uno dei campioni del mondo nerazzurro che si concedeva con più facilità ai tifosi, con uno scambio di battute e un grande senso di ironia. Anche questo sicuramente un dono in un mondo che tante volte si prende troppo sul serio" ha detto nell'omaggio all'ex centrocampista prima di commentare la vittoria del Tricolore della squadra di Chivu.

"Inter campione d'Italia? La verità alla fine sta non soltanto nei numeri, sta anche poi nella continuità di una stagione, nelle prestazioni. Vince sempre chi ha fatto qualcosa in più" ha poi concluso.