Se la partita del 9 maggio alle 18 all'Olimpico, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A, tra Lazio e Inter non riscuote lo stesso interesse rispetto al confronto in programma quattro giorni dopo nello stesso impianto, che mette in palio la Coppa Italia, c'è un motivo in più per le due squadre di apprezzare quanto avverrà la mattina di sabato. Come fa sapere il club nerazzurro attraverso il proprio sito, entrambe incontreranno Papa Leone XIV per un momento che va ben al di là del gioco del calcio.

"Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio una delegazione del Club verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano.

L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00".

Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 12:55
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.