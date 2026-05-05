Vent'anni dopo la sua prima e unica partecipazione al Parc des Princes di Parigi, l'Arsenal torna a giocarsi la conquista della Champions League all'atto finale. Sospinta da un tifo a tratti infernale, la formazione di Mikel Arteta riesce ad avere la meglio sull'Atletico Madrid per 1-0 e stacca il biglietto per la partita del prossimo 30 maggio contro la vincente dell'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. A fare la differenza, la rete di Bukayo Saka che al 44esimo approfitta di una respinta corta di Jan Oblak e da pochi passi corregge in porta trovando il gol che vale vittoria e finale.
Arrivano altre occasioni per i Gunners nel corso del secondo tempo, con i Colchoneros che si scuotono solo nei minuti finali del match, divorandosi anche una grandissima chance con Alexander Sorloth che in piena area cicca completamente una conclusione a botta sicura. Ma il ruggito finale non basta alla squadra di Diego Simeone: dopo un recupero carico di tensione con tanto di rissa tra le due panchine, alla fine fa festa il popolo della Northern London. L'Arsenal vola in Ungheria, per l'Atletico il rammarico per una nuova occasione persa.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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