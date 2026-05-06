Le misure per garantire la massima cornice di sicurezza in occasione dell’edizione 2026 di 'Tuttofood' e i dispositivi da mettere in campo per altre manifestazioni di rilievo in programma nei prossimi giorni nel capoluogo lombardo: questi i temi al centro dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico, tenutasi oggi in prefettura a Milano. Nel corso dell’incontro - presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia - è stata disposta, tra l’altro, l’istituzione di una zona a vigilanza rafforzata (cd. zona rossa) nelle aree limitrofe al quartiere fieristico di Rho durante Tuttofood, evento in programma dall’11 al 14 maggio.

Sono stati inoltre esaminati i profili organizzativi e di sicurezza relativi ai prossimi appuntamenti che coinvolgeranno la città: i festeggiamenti del 17 maggio per lo scudetto dell'Inter, “Radio Italia Live - Il concerto” del 15 maggio in Piazza Duomo e l'incontro di calcio Milan–Atalanta del 10 maggio. Per quest’ultimo evento sportivo in particolare - alla luce della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - la vendita dei biglietti sarà riservata ai residenti nella provincia di Bergamo, esclusivamente per il settore ospiti e solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Atalanta Bergamasca calcio. Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'ordine, i rappresentanti del comune, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola, e il presidente della società calcistica nerazzurra, Giuseppe Marotta.