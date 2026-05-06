Se l'Italia ha ancora una felebile speranza di andare al Mondiale, non ben accetta anche nel Belpaese, è merito di un uomo in particolare: Paolo Zampolli. Fidato di Donald Trump, da tempo lavora ai fianchi della FIFA per concedere agli azzurri una sorta di green pass al posto dell'Iran, con cui i rapporti americani non sono propriamente idilliaci in questo periodo storico. La Gazzetta dello Sport è tornata sull'argomento e ne ha parlato proprio con lui: “Ho due capi: Donald Trump e Marco Rubio. L’idea legata allo sport è stata del segretario di Stato, perché l’amministrazione Trump è basata su business, business e business. Lo sport è una chiave globale per aprire tante porte. Con l’appoggio di Trump ho contattato Gianni Infantino perché il regolamento FIFA è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare e se l’Iran non partecipasse al Mondiale l’Italia - che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking - avrebbe i requisiti giusti”.

Vero comunque che lo stesso Infantino ha confermato la presenza dell'Iran alla manifestazione che si svolgerà tra giugno e luglio negli USA, in Messico e in Canada. Ma evidentemente questa posizione ufficiale non regge agli oggi di Zampolli: "Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è molto difficile fidarsi. Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita rimane aperta”.

A livello personale, c'è anche il pallone nel passato di Zampolli, e nello specifico la passione per i colori nerazzurri: "Da giovane andavo allo stadio in Curva Nord con i Boys. Sono felice che l’Inter abbia vinto lo Scudetto, ma non sono un tifoso sfegatato. Vivo lo sport come un mezzo che unisce e permette di fare business”.

Chissà che il tifo per l'Inter non possa essere il trait d'union con Gianni Infantino per trovare una soluzione per la Nazionale azzurra...