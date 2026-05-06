Calcio e Finanza presenta quello che sarà il palinsesto RAI dei Mondiali 2026. L'emittente di Stato trasmetterà 35 partite in chiaro, tutte in onda su RAI Uno, che saranno divise tra 17 match della fase a gironi, 6 incontri dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti di finale, oltre alle semifinali e la finalissima. Tra le partite previste, sarà possibile vedere i Paesi Bassi di Denzel Dumfries contro il Giappone il 14 giugno, la Francia di Marcus Thuram nel match del 16 giugno contro il Senegal, seguito il giorno dopo dalla sfida tra Inghilterra e Croazia con Petar Sucic possibile protagonista e dalla Svizzera di Manuel Akanji contro la Bosnia il 18.

Spazio anche per l'Argentina campione del mondo di Lautaro Martinez, che andrà in onda su RAI Uno il 22 giugno in occasione dell'incrocio con l'Austria. Di nuovo gli elvetici in onda il 24 giugno per Svizzera-Canada; il 26 e 27 giugno, spazio a Norvegia-Francia e una tra Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Qualora Yann Bisseck strappasse la convocazione con la Germania, le partite della squadra di Julian Nagelsmann in chiaro saranno quelle contro la Costa d'Avorio (dove potrebbe giocare Yoan Bonny) del 20 giugno e quella con l'Ecuador del 25.

Di seguito, l’elenco completo delle partite:

FASE A GIRONI

11 giugno – Messico-Sud Africa, ore 21.00

12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21.00

13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24.00

14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22.00

15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21.00

16 giugno – Francia-Senegal, ore 21.00

17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22.00

18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21.00

19 giugno – USA-Australia, ore 21.00

20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22.00

21 giugno – Belgio-Iran / Spagna-Arabia Saudita, ore 18.00 e 21.00

22 giugno – Argentina-Austria, ore 19.00

23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22.00

24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21.00

25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22.00

26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21.00

27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23.00

SEDICESIMI DI FINALE

28 giugno – 2A-2B, ore 21.00

29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30

30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19.00/23.00

1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21.00

2 luglio – 1H-2J, ore 20.00

3 luglio – 2D-2G, ore 19.00/23.00

OTTAVI DI FINALE

4 luglio – W73-W75, ore 22.00

5 luglio – W76-W78, ore 21.00

6 luglio – W83-W84, ore 22.00

7 luglio – W85-W87, ore 22.00

QUARTI DI FINALE

9 luglio – W89-W90, ore 22.00

10 luglio – W93-W94, ore 21.00

11 luglio – W91-W92, ore 21.00

12 luglio – W95-W96, ore 03.00

SEMIFINALI

14 luglio – W97-W99, ore 22.00

15 luglio – W98-W100, ore 21.00

FINALI

18 luglio – finale 3° posto, ore 22.00

19 luglio – finale 1° posto, ore 21.00