Evaristo Beccalossi, stella dell'Inter e del calcio italiano negli anni '80, ci ha lasciati nelle scorse ore. Per chi volesse salutarlo un'ultima volta, ecco le informazioni essenziali:

la camera ardente è sita presso Fondazione Poliambulanza, in via Bissolati 57 a Brescia, aperta oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 alle 19;

i funerali si terranno venerdì 8 maggio alle 13.45 presso la Chiesa Conversione di San Paolo, via San Paolo 243 a Brescia. 

Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 11:50
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.