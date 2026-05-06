La critica di Marco van Basten verso il Milan di oggi non tocca solo il primato cittadino perso nettamente a favore dell'Inter negli ultimi anni. Nel corso dell'intervista rilasciata a Carlo Pellegatti per la presentazione del suo nuovo libro “50 partite, emozioni infinite, il Milan", la stella della Nazionale olandese anni '80 ha anche parlato con toni pesanti del fenomeno delle proprietà straniere nel calcio italiano: "Attualmente ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno nulla a che fare con la storia dei club, né sono interessati a essa. Un esempio è il Milan, che non è più quello che era. È un peccato. Sarebbe molto importante cercare di riportare il calcio italiano nelle mani di italiani, affinché possano tornare in cima all'Europa".