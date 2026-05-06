"Se ho mai tradito il Milan? Una volta ci andai vicino. Facchetti mi chiamò, mi voleva all’Inter" ha raccontato alla Gazzetta dello Sport l'ex addetto arbitri del Milan, Leonardo Meani che continua: "Andai a casa sua, siamo sempre stati vicini, lui di Treviglio e io di Lodi". 

E poi? 
"E poi scoppiò Calciopoli".

Che effetto le fa vedere oggi questa inchiesta? 
"All’inizio mi ha colpito: non credevo sarebbe potuto succedere. Ora mi pare infinitamente meno grave che nel 2006, non c’è un sistema come quello della vecchia Juve".

E gli addetti agli arbitri, il suo vecchio ruolo tornato sui giornali con Schenone? 
"Li abolirei, sostituiti da un delegato Figc che accompagna l’arbitro allo stadio. Sarebbe meglio per tutti".

Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 20:10
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi