"Se ho mai tradito il Milan? Una volta ci andai vicino. Facchetti mi chiamò, mi voleva all’Inter" ha raccontato alla Gazzetta dello Sport l'ex addetto arbitri del Milan, Leonardo Meani che continua: "Andai a casa sua, siamo sempre stati vicini, lui di Treviglio e io di Lodi".

E poi?

"E poi scoppiò Calciopoli".

Che effetto le fa vedere oggi questa inchiesta?

"All’inizio mi ha colpito: non credevo sarebbe potuto succedere. Ora mi pare infinitamente meno grave che nel 2006, non c’è un sistema come quello della vecchia Juve".

E gli addetti agli arbitri, il suo vecchio ruolo tornato sui giornali con Schenone?

"Li abolirei, sostituiti da un delegato Figc che accompagna l’arbitro allo stadio. Sarebbe meglio per tutti".