L'Inter di Carbone si fa beffare al 91' dallo Slavia Praga, dopo aver ribaltato l'iniziale svantaggio di 0-1, e si ferma sul 2-2 al Konami Centre, centrando il secondo pareggio consecutivo in questo inizio di League Phase di Youth League. Di seguito vi proponiamo i nostri Up&Down:

RISING STAR

Zouin – È l’uomo più acceso dell’Inter: nel primo tempo è l’unico interista realmente sul pezzo e nel secondo tempo firma subito il pareggio con un gol da attaccante vero. Sempre nel vivo delle azioni offensive nerazzurre, dà la sensazione di poter creare pericoli in ogni momento.

UP

Lavelli – Realizza un gol di classe sopraffina che illude l’Inter. Con l’esterno destro ha battuto la resistenza di Kalanin. Nel primo tempo aveva mancato una potenziale occasione da rete di testa ed il riscatto non si è fatto attendere, seppur non sia bastato per regalare i 3 punti all’Inter.

Taho - Si rende protagonista di alcuni interventi decisivi, tra i quali spicca il riflesso prodigioso su Pikolon in area piccola ad inizio secondo tempo. Si fa sempre trovare pronto quando i cechi si sporgono in avanti, mentre è incolpevole nell’occasione dell’autogol di Ballo e sul pareggio di Naskos, che lo anticipa di un soffio in scivolata.

DOWN

Ballo – Sfortunato protagonista della serata, c’è il suo zampino in entrambi i gol avversari. Nel primo tempo con l’autogol che porta avanti lo Slavia a fine primo tempo. Nel recupero finale, poi, si fa bruciare sul rilancio del portiere da Naskos, che quasi indisturbato insacca la rete del definitivo 2-2. Giornata storta per il numero 2 nerazzurro.

Marello – Discorso simile al suo compagno di reparto: viene saltato da Potmesil nell’azione che porta all’autogol per il vantaggio dello Slavia, mentre nel finale anche lui si fa bruciare come Ballo da Naskos per il pareggio finale. Rivedibile.