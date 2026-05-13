"Intanto darei un 10 alle Curve, è bellissimo vedere questo gemellaggio. Io vorrei che fosse sempre così, non solo tra Lazio e Inter. Poi ci stanno i fischi, ma è bello il rispetto. Poi, ovviamente, sono contento che abbia vinto l'Inter". Comincia così l'intervista con Sportmediaset di Ignazio La Russa, presidente del Senato, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dei nerazzurri.

Che voto dà a Chivu?

"A Chivu do 8,5, non di più perché dovevamo fare un passo avanti col Bodo".

Dove va a festeggiare?

"Ora vado a festeggiare in un ristorante pugliese".