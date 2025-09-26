La Nazionale italiana Under 20 debutterà al Mondiale di categoria domenica 28 settembre (ore 17 locali/22 italiane, diretta su Rai Sport) contro l'Australia, allo stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso, primo impegno nel Gruppo D che include anche Argentina e Cuba. Un appuntamento che il ct Carmine Nunziata inquadra così a Vivo Azzurro TV: "L'Argentina la conosciamo tutti: talento e qualità. Australia e Cuba, invece, sono squadre in crescita, insidiose. Alcuni hanno già 15-20 partite di campionato nelle gambe, noi siamo all'inizio della stagione. Ma alla fine la differenza la fanno le motivazioni. In pochi giorni dobbiamo diventare squadra. Intensità, gioco e unità di intenti: sono aspetti fondamentali per affrontare un Mondiale".

Per la cronaca, nella rosa degli azzurrini spiccano due attaccanti dell'Inter: Jamal Iddrissou e Mattia Mosconi.