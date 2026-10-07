Pochi giorni alla fine della maxisosta nazionali anche per l'Inter U20. I nerazzurri, capolisti nel Primavera-1, scenderanno in campo sabato 10 ottobre alle 11, contro il Como. Al Konami Football Centre dirigerà la gara il signor Marco Costa della sezione di Busto Arsizio. I suoi assistenti saranno invece Daghetta e Nechita, entrambi della sezione di Lecco.

Sezione: Giovanili / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 11:42
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.