La Coppa Italia per centrare il double, impreziosire la stagione o per salvarla. Un trofeo che ha un significato diverso per le quattro squadre ancora in corsa. Martedì scendono in campo Como e Inter, con i nerazzurri che – dopo aver blindato o quasi il discorso Scudetto essendo ora a +10 sul Milan – sono favoriti secondo le quote Snai nel match d’andata: il segno «2» si gioca a 2,40, con il pareggio a 3,35 e l’«1» a 2,90.

Quella tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu sembra una sfida da Over e Goal, come dimostrato dalle due lavagne: almeno tre reti complessive a 1,83 (con l’Under a 1,87), almeno una rete per squadra a 1,65 (No Goal a 2,10). Con Lautaro Martinez ancora ai box, Pio Esposito (2,90) e Marcus Thuram (3,15) sono i principali indiziati per un gol al Sinigaglia; il Como risponde con Tasos Douvikas a 2,90 e Nico Paz a 3,15. Nel testa a testa per il passaggio del turno, l’Inter in finale è vista a 1,50, mentre la qualificazione della squadra di Fabregas paga 2,55 volta la posta.