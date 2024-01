Domani contro l'Inter sarà una prova di maturità per il Monza? Comincia con questa domanda la conferenza stampa di Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, che risponde così: "E' una grande prova di maturità, con una squadra molto forte, anche più della scorsa stagione - le sue parole -. Ha il migliore attacco, la migliore difesa ed è la capolista. Quindi quale miglior partita per fare un grande test di maturità? Sappiamo che con le big qualche volta ci è girata male nel girone d'andata, come con Juve e Roma; domani voglio una squadra ambiziosa, leggera e sfrontata. Mi piacerebbe vedere un Monza di slancio, ma ho visto una bellissima settimana. Sono convinto che faremo una grande prestazione".

Dove impiegherà Daniel Maldini? Novità sul caso Gomez?

"Non abbiamo notizie sul Papu ma dovrebbero arrivare a metà mese, la speranza è quella di riaverlo. Quanto a Daniel, è un giocatore interessante con grande talento, che va coltivato. Viene da una grande famiglia calcistica, una dinastia di calciatori. Sappiamo che ci può dare una grande mano nel ruolo di trequartista di sinistra. Vedremo la sua condizione fisica, ma si è presentato bene in allenamento".

Perché il Monza può superare l'esame di maturità Inter?

"Il Monza deve provare a superare l'esame contro questa grande squadra. Veniamo da un grande percorso, queste partite sono belle da giocare, i ragazzi si esaltano in queste serate. Il gruppo ama la competizione e confrontarsi con i grandi giocatori, domani avremo la possibilità di vedercela contro una squadra piena zeppa di campioni allenati da un bravissimo allenatore. Sette mesi fa l'Inter ha fatto una finale di Champions League, ci sono tutte le carte in tavola per poter fare una bella prestazione. Me lo auguro".

Come si riesce a giocare alla pari dell'Inter?

"Facendo la partita perfetta, curando tutti i particolari. Non esiste il dato per scontato, sarà necessario dare il 110%. Devi avere i principi giusti e adattarti nel modo corretto ad ogni situazione".

Si è parlato tantissimo di Valentin Carboni, tutta questa esposizione mediatica è positiva?

"Il talento va protetto, Valentin è un gioiello. All'inizio non era pronto per il salto da titolare, ora può dimostrare il suo grandissimo valore. Non sono preoccupato dall'aspetto mediatico perché lui ha grande mentalità, lo vedo dagli allenamenti che fa. Ha voglia di migliorarsi, è il primo ad arrivare al campo e uno degli ultimi ad andare via. E' un ragazzo molto serio, quando è così non c'è esposizione mediatica che tenga. Lui è un ragazzo che farà alla grande questo lavoro".

L'arbitro sarà condizionato per le cose che si sono dette con l'Inter?

"Bisogna lasciare tranquilli gli arbitri, sapete come la penso. Se a ogni errore, ognuno di noi viene qui a fare polemica mettiamo in condizioni gli arbitri di avere pressioni. Sbagliamo tutti, compresi gli arbitri, ma sono fondamentali per il mondo del calcio. Sono giovani e vanno protetti".

Giocherà Sorrentino in porta che ha già ricevuto tante critiche.

"Io stravedo per lui, lavora bene.. Sa che ha preso un gol che non doveva prendere, ma fa parte del percorso. Se sbaglia il portiere è qualcosa che salta all’occhio. Ha la mia fiducia e di tutta la società, giocherà lui dall'inizio e siamo convinti che farà bene".

