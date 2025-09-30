Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Petar Sucic presenta così la sfida contro lo Slavia Praga: “Sono molto felice quando segno, ma credo che la cosa più importante sia la vittoria. Tutti vogliamo i tre punti. Il gol non è il mio primo pensiero. È solo l’inizio della stagione, sono qui da poco. Mia to adattando bene e credo di star facendo bene”.

Cosa vuoi migliorare?

“Credo di essere giovane e di poter migliorare in tante cose, sto continuando a lavorare duramente per crescere, posso migliorare in tutto come ogni giocatore. C’è sempre margine di miglioramento”.