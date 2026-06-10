Quest'oggi, la FIFA ha presentato 'DNA', l'inno ufficiale della Coppa del Mondo 2026, interpretato dal leggendario tenore Andrea Bocelli, dal DJ e produttore di fama mondiale David Guetta, dalla superstar vincitrice di tre Grammy Award Megan Thee Stallion e dal cantautore EJAE, vincitore di Oscar, Grammy e Golden Globe.
"In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, DNA riunisce artisti di fama mondiale per offrire il brano cerimoniale ed emozionante che caratterizzerà il torneo. Il brano riflette lo spirito della prima Coppa del Mondo FIFA che si svolgerà in tre paesi e 16 città ospitanti, con 48 squadre pronte a competere sul palcoscenico più importante del calcio.
In concomitanza con l'uscita globale, Andrea Bocelli ed EJAE eseguiranno "DNA" per la prima volta alla cerimonia di apertura a Città del Messico, giovedì 11 giugno. La cerimonia di apertura segna l'inizio di un torneo che risuonerà in Canada, Messico e Stati Uniti, uniti da una passione condivisa per il gioco che connette milioni di persone in tutto il mondo", si legge nel comunicato della FIFA.
A proposito dell'uscita, Andrea Bocelli ha spiegato: "Il titolo della canzone, DNA, dice tutto. Il calcio è nella mia vita da sempre e occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. Essere invitato a cantare l'inno della Coppa del Mondo FIFA e a partecipare alla cerimonia di apertura è un onore che mi commuove profondamente. Mi riempie anche di immensa gioia e gratitudine tornare a Città del Messico, una città che mi ha accolto con un calore così straordinario. E cantare l'inno ufficiale insieme a EJAE e David Guetta è una collaborazione che custodirò per sempre. Alla FIFA, agli organizzatori e a tutti i tifosi che si riuniranno negli stadi, nei salotti e nelle piazze di tutto il mondo, è per voi che cantiamo."
EJAE aggiunge: "Far parte dell'inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA significa moltissimo per me. È particolarmente significativo perché ho avuto la possibilità di scrivere il testo in coreano: rappresentare la Corea del Sud su questo palco è un onore immenso. Uno dei miei ricordi d'infanzia più belli è legato ai Mondiali del 2002 a Seul, quando ho visto la città unirsi. Non dimenticherò mai l'emozione di vedere sconosciuti per strada abbracciarsi e festeggiare. Per me, quel senso di unità è ciò che rappresenta la Coppa del Mondo, e sono grato di farne parte quest'anno!"
Ispirato al potente concetto di DNA, l'inno riflette l'essenza del calcio: resilienza, unità, ambizione e senso di appartenenza, valori che risiedono in ogni giocatore e in ogni tifoso. Come recita il testo, "È più di un semplice gioco, è il nostro DNA", catturando i legami emotivi e culturali che uniscono campi, strade e nazioni attraverso le generazioni.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:30 Marchegiani: "Inter, Martinez e Provedel due portieri di alto livello"
- 23:15 FIFA-FIFPRO, firmato uno storico Memorandum d'Intesa: i dettagli
- 22:50 Caso arbitro somalo, Infantino: "Non possiamo controllare tutto"
- 22:35 Bocelli, Guetta e EJAE gli interpreti dell'inno del Mondiale 'DNA'
- 22:20 Hans Kraay: "Dumfries al Real? La favola ormai è completa"
- 21:50 Sky - Inter, giornata frenetica in sede: il punto su Bastoni, Solet e Provedel
- 21:35 Taremi: "Molta tensione al Mondiale, forse è solo una mia impressione"
- 21:20 Como, Ludi ammette: "Scudetto? Non fa ancora per noi"
- 21:05 Lilian Thuram: "Calhanoglu fortissimo, è tra i migliori centrocampisti al mondo"
- 20:50 I trofei del double all'Inter Store Castello: giornata speciale per i tifosi
- 20:35 Capitolo Ruggeri, la Juve si è informata. Ma le richieste dell'Atletico...
- 20:20 Jeda: "Pio Esposito può ricalcare le orme dei vecchi attaccanti"
- 20:05 Bergomi: "Dalla Juve prenderei Bremer". Poi pronostica il futuro di Chivu
- 19:50 Dida: "Ronaldo fenomenale, quando lo vidi dissi che era il nuovo Pelé"
- 19:35 Rocchi ricorda: "L'Inter mi cercava, all'inizio avevo rifiutato"
- 19:20 Sky - Inter, proposta a Darmian: ruolo da definire in società
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET in PUGNO, speranza per PALESTRA. Quante VISITE in SEDE: si ACCENDE il MERCATO dell'INTER
- 18:37 Inter-Solet, Felipe approva: "Profilo top, farebbe subito il titolare"
- 18:23 fcinProvedel-Inter, fumata grigia. Con la Lazio c'è molta distanza
- 18:07 Il Mapei Stadium si aggiudica il Most Valuable Field 2025/26
- 17:52 Palestra-Atalanta, aria d'addio: l'Inter ha pronta la seconda offerta
- 17:40 Malagò replica ad Abodi: "Parere chiaro, nessun problema di candidabilità"
- 17:25 Brasile, Rayan la sorpresa di Ancelotti: "È l'erede di Adriano"
- 17:11 videoL'agente di Provedel lascia la sede dell'Inter: secco no comment
- 17:01 Abodi: "Malagò? Il parere del Collegio di Garanzia si rispetta"
- 16:47 Stam: "Van Dijk e Van de Ven col Giappone. Ma Dumfries non si discute"
- 16:33 Branchini nella sede dell'Inter: ufficialmente per una visita di cortesia
- 16:28 Dumfries, Esposito, ora Akinsanmiro: l'Inter passa già all'incasso
- 16:13 Moratti e i fondi: "Non è questione di fatica, ma di prospettive future"
- 15:59 Trevisani: "Atta, potenziale grandissimo. All'Inter ottimo come mezzala"
- 15:44 videoProvedel-Inter, momento importante: è in sede l'agente Rava
- 15:37 Moratti svela: "Contatti per Messi all'Inter, il padre ne parlò con il Barça"
- 15:32 Scaloni: "Paz in forma, sembrava quello del Como". E lui: "Tante bugie"
- 15:17 L'indizio di Montipò: "Ruggeri-Juve? Può esserci anche l'Inter". E Tinti...
- 15:04 Dietrofront Bianco: l'allenatore lascia il Monza e torna in Serie B
- 14:54 fcinSondaggio dell'Inter per Ruggeri. Ipotesi realistica in un caso
- 14:40 Vieri colto di sorpresa: "Akanji gioca nella Svizzera?". Poi lo elogia
- 14:25 Akinsanmiro rimane al Pisa. Confermata all'Inter la volontà di riscattarlo
- 14:15 Seba Esposito: "Voglio l'Italia. O sarò preso in giro a vita dai miei fratelli"
- 14:00 Chivu, i primi attimi da allenatore dell'Inter: "Mi chiedevo se fossi in grado"
- 13:50 Da Esposito a Zielinski, il resoconto delle amichevoli dei nerazzurri
- 13:35 Juve, intesa con Emiliano Martinez. Ora c'è da trattare con l'Aston Villa
- 13:20 videoTinti: "Bastoni è felice all'Inter, ha la maglia nerazzurra addosso"
- 13:15 Solet-Inter, per Pasqualin tutto fatto: "Trovata anche la formula"
- 13:00 Borja Valero: "Solet alla Desailly? Non lo so, ma vedo una cosa"
- 12:46 Coda: "Il più forte attaccante che ho visto in B? Dico Pio Esposito, così..."
- 12:31 Cagliari, rinnovo di Pisacane e poi mercato. Berenbruch sempre più caldo
- 12:17 L'agente Tinti in sede Inter: possibile colloquio per il rinnovo di Bastoni
- 12:10 CF - Solet sempre più vicino all'Inter: i numeri dell'impatto a bilancio
- 12:06 Salvare il Meazza, ecco la nuova proposta di La Russa
- 12:00 videoINTER-PALESTRA, arriva l'ASSIST dell'ATALANTA. E SOLET è sempre più VICINO...
- 11:52 Spagna U19, due convocati 'stranieri' per l'Europeo: uno è l'interista Zarate
- 11:37 Calha: "Dal Milan all'Inter, scelta giusta. Voglio vincere la Champions"
- 11:26 UFFICIALE - Mourinho torna al Real Madrid: versata la clausola risolutoria
- 11:12 Corsera - Inter su Palestra e Jones, costi alti per Oaktree: il punto
- 10:58 Sky - Palestra-Inter, trattativa aperta nonostante la distanza
- 10:45 Terzino, è Livramento il desiderio del City. Palestra è tra le alternative
- 10:32 Il Liverpool spinge per Scott, assist per l'Inter in ottica Curtis Jones
- 10:18 Galante: "Fuori presto in Champions e due trofei? Avrebbero firmato tutti"
- 10:04 La Stampa - Tonoli, spunta il Torino (che guarda anche a un ex Inter)
- 09:50 Il Messaggero - Rovella piace a Chivu: si ritenta lo cambio con Frattesi?
- 09:36 La Repubblica - Da Frattesi a Cambiaso: affari Inter con la Juve? Il punto
- 09:22 Adorante: "Il crac nell'Inter momento chiave per me. Pronto per la A"
- 09:08 TS - Inter-Udinese a metà strada su Solet. Marello: la cifra del riscatto
- 08:54 Lautaro in campo con l'Argentina: 3-0 e rigore procurato
- 08:40 TS - Jones-Palestra, che costi. L'Inter ragiona sui piani B: torna Ndoye, prezzo monstre per Atta
- 08:30 CdS - Provedel-Inter, vertice con l'agente: la strategia dei nerazzurri
- 08:20 GdS - Bisseck, offerte in arrivo? L'Inter fissa la quota minima
- 08:10 CdS - L'Atalanta vuole cedere Palestra in Italia: la Dea attende l'Inter
- 08:00 GdS - L'Inter a tre milioni da Solet. E c'è una valutazione anche per Atta