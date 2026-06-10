Commentando le ultime notizie di mercato relative al futuro di Ivan Provedel, il cui agente Gianni Rava oggi è stato nella sede dell'Inter per discutere con i dirigenti nerazzurri del trasferimento del suo assistito alla corte di Cristian Chivu, Luca Marchegiani promuove la mossa del club milanese di puntare sul portiere laziale come vice di Pepo Martinez, promosso a numero uno con l'addio di Yann Sommer: "E' un'ottima scelta, Provedel è un portiere affidabile - le parole di Marchegiani a Sky Sport -. Ha fatto un percorso che gli permette di arrivare all'Inter per giocarsi le sue carte. Sono convinto che Chivu partirà con Martinez titolare, una decisione maturata internamente nel club negli ultimi tempi, ma penso che Provedel sia una alternativa validissima. Entrambi i portieri sono di alto livello".