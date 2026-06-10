Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha respinto ogni responsabilità rispetto al caso di Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti al suo arrivo sul suolo americano per i Mondiali: "Ci dispiace quello che gli è successo, ma non possiamo controllare tutto - le sue parole pronunciate nel corso di una conferenza stampa indetta a Città del Messico alla vigilia dell'apertura del torneo -. Ci stiamo provando, stiamo discutendo, ci stiamo scambiando idee. A volte è bene rilassarsi, lavorare su tutti gli aspetti e cercare di trovare soluzioni. Iniziare subito a urlare e strepitare ha l'effetto opposto a quello desiderato. Cerchiamo sempre soluzioni, che ci crediate o meno. Ma bisogna capire che non siamo i re del mondo, in grado di dettare le nostre leggi ai governi e alle forze di polizia. Siamo un'organizzazione sportiva".