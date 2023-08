Contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore, Lazar Samardzic non è tornato a Udine. Il centrocampista serbo, infatti, è ancora all'Hotel Melià di Milano, chiamato a riflettere se accettare o meno le condizioni dell'affare - le stesse, visto che la proposta non è stata modificata - avanzate dall'Inter e difese dai dirigenti nerazzurri dal tentativo del padre-agente di cambiare le carte in tavola. Per quanto riguarda l'altro giocatore coinvolto nell'operazione, vale a dire il centrocampista Giovanni Fabbian, l'Udinese valuterà se chiudere o meno l'affare trattandosi, a tutti gli effetti, di operazioni slegate.