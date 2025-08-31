LIVE
INTER-UDINESE 1-2
(Dumfries 17', Davis 29', Atta 40')
GOL DI ATTA: I bianconeri recuperano palla a centrocampo con Kristensen che recupera servendo Ehizibue che scarica per Davis, Atta arriva a rimorchio, Davis lo serve che tiene palla e tenta una conclusione che finisce dritta alle spalle di Yann Sommer.
40' - Clamoroso al Meazza,vantaggio dell'UDINESE! ATTA ribalta il risultato: 1-2.
38' - Calhanoglu scavalca Bertola con un tocco sotto, il difensore lo stende con una scivolata: Marchetti concede giustamente il vantaggio, poi a fine azione ammonisce il centrale dell'Udinese.
37' - Azione ben disegnata dai nerazzurri che Dimarco non finalizza al meglio: calcio al volo del nerazzurro che s'impenna e finisce altissimo.
34' - Barella riparte palla al piede a viene steso da Bayo: manca un giallo per l'attaccante dell'Udinese.
33' - È lo stesso Zemura a battere la punizione ma calcia male, spedisce in Curva Sud e non impensierisce neanche Yann Sommer.
32' - Fallo generoso fischiato da Marchetti a favore dell'Udinese per fallo di Calhanoglu su Zemura.
29' - Sul dischetto va Davis che con freddezza e un tocco morbido batte Sommer: pareggio dell'Udinese!
27' - Marchetti va al monitor: RIGORE per l'UDINESE!
25' - Punizione a favore dell'Udinese dopo un fallo di Sucic su Ehziizbue: giocato corto per Atta alla ricerca di Bertola fermato da Dumfries. L'Udinese reclama un tocco di braccio dell'olandese. VAR al lavoro
23' - Bel numero di Davis che in area difende bene la palla e la scarica su Atta che calcia davanti alla porta, Sommer mette la mano mandando in fallo laterale
21' - Solet mette in mezzo un bel cross ma non sorprende i difensori dell'Inter che mandano in angolo. Alla bandierina va Arthur Atta ma ancora una volta la difesa di casa non corre rischi e spedisce lontano il pallone.
GOL DI DUMFRIES: L'olandese non deve far altro che spingere alle spalle di Sava, ma l'azione che fa nascere la rete è qualcosa di delizioso. È il solito capitan Lautaro a metterci piede e testa ed è l'argentino che salta un avversario e appoggia per Thuram: il francese parte lancia in resta, lotta tra tre difensori e poi riesce a mettere in mezzo dove Dumfries, tenuto in gioco da Kristensen, deve solo appoggiare in porta da zero metri.
17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL dell'INTEEERRRRRRR: DEEEENZEEEEEELLLL DUUUUMFRIESSSS!
16' - Udinese che si fa vedere dalle parti di Sommer, Bastoni libera e aiuta la squadra ad alzare il baricentro.
13' - Flipper da azione di corner che Bastoni risolve con un rasoterra velenoso che Kristensen riesce a smorzare aiutando Sava.
12' - Thuram prova scaricare al limite per Sucic, ma il croato non arriva ad impattare.
9' - Fallo di Lautaro su Atta. Marchetti non ha dubbi: punizione a favore dei bianconeri.
8' - Leggerezza dei nerazzurri che perdono palla e innescano un'azione in ripartenza della squadra friulana che Bayo rende pericolosa. La palla si perde di poco a lato.
6' - Giropalla sereno dell'Inter che tiene palla e aspetta l'avversario
5' - Atta va alla conclusione dal limite dell'area ma Sommer blocca.
3' - Calhanoglu pesca Lautaro in verticale, che conquista l'angolo. Sul corner l'Udinese spazza via.
2' - Fallo di Marcus Thuram.
----
20.45 - Marchetti fischia: PARTITI!!
20.44 - Sarà l'Udinese a calciare il primo pallone.
20.43 - Capitani uno di fronte all'altro.
20.40 - Le due squadre entrano in campo.
---------------
Entrambi gli allenatori schierano un undici diverso per nove undicesimi rispetto alla gara d'esordio stagionale giocate rispettivamente contro Torino ed Hellas Verona. Chivu ritrova Hakan Calhanoglu in cabina di regia, Barella torna al fianco di Dumfries e sacrifica Mkhitaryan che lascia la mezzala sinistra a Sucic. Cambio anche nelle retrovie a protezione di Sommer, dove dal 1' va Bisseck, mandando a riposo Pavard. Dal lato bianconero c'è Piotrowski al posto di Lovric, titolare alla prima giornata contro il Verona e Bayo al posto di Bravo. Indisponibile per i friulani Okoye (fino al 18 ottobre).
--------------
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 8 Karlstrom, 24 Piotrowski, 33 Zemura; 15 Bayo, 9 Davis.
A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto
Allenatore: Kosta Runjaić.
Arbitro: Matteo Marchetti (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Baccini - Colarossi
Quarto ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
Assistente VAR: Aureliano
------------
Buona la prima dell'Inter di Cristian Chivu che lo scorso lunedì ha affrontato e battuto per 5-0 il Torino di Marco Baroni esordendo in campionato con tre punti e un bottino di reti segnate che rincuora i tifosi del Biscione. Successo che i vice-campioni d'Italia sono chiamati ad archiviare immediatamente: le urne di Montecarlo proiettano i nerazzurri sui campi europei e tra calendario e trasferte da organizzare e una sosta per le Nazionali all'orizzonte, è già tempo di pensare alla seconda giornata di Serie A in programma per questa sera alle 20.45 al Meazza contro l'Udinese di Kosta Runjaic.
I friulani arrivano a San Siro alla ricerca della prima vittoria, dopo il pareggio per 1-1 incassato in casa contro l'Hellas Verona. I nerazzurri invece, dal canto loro, vogliono dare continuità alla bella vittoria ottenuta ai danni dei granata e chiudere questa primissima parte di stagione prima della sosta e della trasferta di Torino in casa della Juventus, sfida che attende i ragazzi di Chivu al rientro dagli impegni con le Nazionali, a punteggio pieno. Fischio d'inizio dell'arbitro Matteo Marchetti alle 20.45: segui con noi di Fcinternews.it questa partita grazie alla nostra diretta testuale.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:27 LIVE - Inter-Udinese 1-2, 40' - I nerazzurri si addormentano, i friulani feriscono con Atta: vantaggio Udinese
- 20:42 Udinese, Nani a DAZN: "Cerchiamo un attaccante. Zaniolo? Sarebbe un sogno"
- 20:41 Udinese, Karlström a DAZN: "Il ruolo? Provo solo ad essere me stesso"
- 20:40 Dimarco a DAZN: "Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa la vittoria"
- 20:38 Marotta a DAZN: "Mercato, non credo ci saranno movimenti. Lookman resta all'Atalanta? Penso di sì"
- 20:27 Vlahovic decisivo: la Juve espugna Genova con più di un brivido. Reti bianche tra Torino e Fiorentina
- 20:00 Almaty, successo esterno sul campo dell'Okzhepes e provvisoria testa della classifica con l'Astana
- 19:45 La Curva del Bologna si schiera con i tifosi di Inter e Milan: "Solidarietà alla Milano ultrà"
- 19:45 Dimarco a ITV: "Dobbiamo continuare come contro il Torino, dipenderà tutto da noi"
- 19:34 Le pagelle di Inter U23-Pro Patria: La Gumina show all'esordio, Cinquegrano il peggiore
- 19:30 Lautaro, il gol al debutto è di buon auspicio: scudetto all'Inter nei due precedenti
- 19:15 Romano: "Lookman, la posizione dell'Atalanta è chiara. Bayern, Tottenham e i club italiani sono consapevoli"
- 19:00 Frendrup resta a Genova? Il DS Ottolini: "Difficile che arrivino offerte soddisfacenti nelle ultime ore"
- 18:45 Genoa, Vieira sceglie ancora la fantasia di Valentin Carboni: l'argentino dal 1' contro la Juventus
- 18:31 UFFICIALE - Taremi si trasferisce all'Olympiakos: operazione a titolo definitivo. La nota dell'Inter
- 18:30 Olympiakos, annunciato con un siparietto social l'acquisto di Taremi
- 18:15 SM - Palacios resta all'Inter: ipotesi sempre più concreta dopo i no a tutte le destinazioni
- 18:10 Prestia in conferenza: "Tecnicamente questa squadra c'entra poco con la categoria"
- 18:05 Vecchi in conferenza: "Manca abitudine mentale a giocare questo tipo di partite"
- 18:00 Torino, Vagnati: "Asllani obiettivo primario, avevamo bisogno di uno come lui. Il 5-0 di San Siro? Non deve più accadere"
- 17:45 Torino-Fiorentina, Kristjan Asllani subito titolare: Baroni punta sull'ex Inter
- 17:33 L'Inter U23 si fa rimontare ancora: pareggio nella prima gara casalinga, con la Pro Patria finisce 2-2
- 17:30 Moretto: "Fenerbahçe, Conceicao candidato forte per il post-Mourinho"
- 17:15 Trevisani: "L'Inter di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. E in Champions la vedo nella top 8 della League Phase"
- 17:00 Atalanta, spunta il Bayern Monaco per Lookman: sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto
- 16:45 Anche Zanetti a Monza per l'esordio casalingo in Serie C della seconda squadra: "Eccoci, forza Inter U23"
- 16:30 Romano: "Inter, chiamata esplorativa del Tottenham per Pavard: ecco la proposta degli Spurs"
- 16:16 Inter U23-Pro Patria, Beppe Marotta e Katherine Ralph a Monza per l'esordio casalingo dei nerazzurri
- 16:02 Inter-Udinese, seconda sfida tra Chivu e Runjaić: nell'unico precedente ebbe la meglio il tecnico tedesco
- 15:48 Inter Campus con Università Bicocca per 'Playing with Corals': sport ed educazione marina per centinaia di bambini
- 15:34 Torino, prima chiamata per Asllani: l'ex Inter può esordire stasera contro la Fiorentina
- 15:20 Damiani jr. promuove l'acquisto di Diouf: "Ottimo box to box. Non fa tanti gol, ma..."
- 15:06 L'Atalanta perde Ederson per almeno un mese: pulizia del menisco per il brasiliano
- 14:52 CF - Taremi saluta l'Inter e va all'Olympiacos. Quanto risparmieranno i nerazzurri con il suo addio
- 14:38 UEFA Women’s Europa Cup, il quadro completo del primo turno: l'Inter Women sfiderà l'Hibernian
- 14:23 UFFICIALE - BYD rafforza il proprio legame con l'Inter: il logo sarà sui pantaloncini della squadra U23
- 14:09 Taremi-Inter avventura agli sgoccioli: l'iraniano è atterrato ad Atene, pronto ad iniziare con l'Olympiacos
- 13:54 Nkunku si presenta: "Convinto subito dal progetto Milan. Orgoglioso di essere qui e di chiamare San Siro casa"
- 13:40 Fiorentina-Inter, Up&Down - Nenna mette sempre il piede, Zarate si nasconde. Solo un guizzo per Lavelli
- 13:10 Filip Stankovic monumentale: l'ex portiere dell'Inter brilla e salva il suo Venezia contro la Juve Stabia
- 12:55 SM - Nico Gonzalez-Atletico Madrid accordo totale e la Juventus apre al trasferimento
- 12:55 L'Inter U20 si arrende al Viola Park: alla Fiorentina basta un guizzo di Braschi, Lavelli si ferma al palo
- 12:39 Zoff: "L'Italia deve andare al Mondiale. Mancarlo ancora sarebbe una tragedia"
- 12:23 FIFA al lavoro per agevolare il tifo al Mondiale 2026. Infantino: "Saranno benvenuti fan da tutto il mondo"
- 12:08 Per 'colpa' dell'Inter, in Gazzetta spunta un detrattore della riforma di Numa Pompilio...
- 11:53 Inter Women, Pleidrup: "L'addio alla Danimarca un passo importante per la mia carriera"
- 11:38 De Agostini dà un consiglio all'Udinese: "L'Inter si affronta alzando il ritmo"
- 11:23 La Repubblica - Inter, si rivede Calhanoglu. Barella e Sucic ai lati del turco
- 11:09 L'Inter ospita l'Udinese, San Siro verso il tutto esaurito: ultimi tagliandi in vendita. Tutte le info
- 10:54 Topalovic: "Il debutto con l'Inter resterà per sempre nella mia memoria. Qui ho lavorato molto su un aspetto"
- 10:39 Luis Henrique: "Ho sempre sognato di giocare all'Inter. Posso aiutare la squadra, ecco dove sento di essere migliorato"
- 10:24 Taremi 'annuncia' il suo addio all'Inter: 'Olympiacos squadra prestigiosa, sono molto felice di essere qui"
- 10:10 Corsera - Inter, mercato chiuso anche in uscita? Difficilmente riceverà offerte irrinunciabili per Frattesi
- 09:55 TS - Taremi va all'Olympiacos: le cifre dell'ingaggio. Palacios ha espresso il desiderio di restare all'Inter
- 09:41 GdS - Italia, a mezzanotte scatta il raduno di Coverciano: quando si aggregheranno i cinque nerazzurri
- 09:26 CdS - L'Inter si affida a Thuram e Lautaro: c'è un dato. Sucic verso la conferma
- 09:12 GdS - Moratti in lento miglioramento: ieri l'ex presidente dell'Inter ha ripreso a respirare autonomamente
- 08:58 GdS - Da Inzaghi a Chivu, Barella sempre al centro dell'Inter: a centrocampo è la password che non cambia mai
- 08:43 CdS - Taremi-Olympiacos, per l'Inter operazione da 9 milioni complessivi. Palacios resta a Milano
- 08:29 GdS - Nell'Inter di Chivu non c'è più il posto fisso: Bisseck e De Vrij insidiano Pavard e Acerbi
- 08:15 Preview Inter-Udinese - Chivu ritrova Calhanoglu e conferma Sucic
- 01:00 Prima GdS - Li prendiamo noi! Oggi tocca a Inter e Juve. Conte e Gasp fanno il pieno
- 00:00 Fabula, intrecci, giudizi...
- 23:50 Napoli, Conte: "Queste partite sono da non perdere, sarei stato contento anche dello 0-0"
- 23:35 Atalanta, Zalewski: "L'approdo qui è stato veloce e inaspettato, ringrazio tutti per l'accoglienza"
- 23:20 Taremi-Olympiacos, ci siamo: l'attaccante iraniano è atteso domani ad Atene. 2.5 milioni all'Inter
- 23:05 Pongracic: "Scudetto? Il Napoli ha una grande squadra, poi c'è l'Inter. Sul ko del Torino contro i nerazzurri..."
- 22:50 Anguissa fa esplodere il Maradona al 95': piegato il Cagliari. Blitz Roma a Pisa: decisivo il timbro di Soulé
- 22:35 Pro Patria, domani sfida all'Inter U23 con un nuovo acquisto ufficializzato: l'ex nerazzurro Schirò
- 22:20 Trezeguet sulla lotta scudetto: "L'Inter è solida e vorrà prendersi una rivincita"