LIVE

INTER-UDINESE 1-2

(Dumfries 17', Davis 29', Atta 40')

GOL DI ATTA: I bianconeri recuperano palla a centrocampo con Kristensen che recupera servendo Ehizibue che scarica per Davis, Atta arriva a rimorchio, Davis lo serve che tiene palla e tenta una conclusione che finisce dritta alle spalle di Yann Sommer.

40' - Clamoroso al Meazza,vantaggio dell'UDINESE! ATTA ribalta il risultato: 1-2.

38' - Calhanoglu scavalca Bertola con un tocco sotto, il difensore lo stende con una scivolata: Marchetti concede giustamente il vantaggio, poi a fine azione ammonisce il centrale dell'Udinese.

37' - Azione ben disegnata dai nerazzurri che Dimarco non finalizza al meglio: calcio al volo del nerazzurro che s'impenna e finisce altissimo.

34' - Barella riparte palla al piede a viene steso da Bayo: manca un giallo per l'attaccante dell'Udinese.

33' - È lo stesso Zemura a battere la punizione ma calcia male, spedisce in Curva Sud e non impensierisce neanche Yann Sommer.

32' - Fallo generoso fischiato da Marchetti a favore dell'Udinese per fallo di Calhanoglu su Zemura.

29' - Sul dischetto va Davis che con freddezza e un tocco morbido batte Sommer: pareggio dell'Udinese!

27' - Marchetti va al monitor: RIGORE per l'UDINESE!

25' - Punizione a favore dell'Udinese dopo un fallo di Sucic su Ehziizbue: giocato corto per Atta alla ricerca di Bertola fermato da Dumfries. L'Udinese reclama un tocco di braccio dell'olandese. VAR al lavoro

23' - Bel numero di Davis che in area difende bene la palla e la scarica su Atta che calcia davanti alla porta, Sommer mette la mano mandando in fallo laterale

21' - Solet mette in mezzo un bel cross ma non sorprende i difensori dell'Inter che mandano in angolo. Alla bandierina va Arthur Atta ma ancora una volta la difesa di casa non corre rischi e spedisce lontano il pallone.

GOL DI DUMFRIES: L'olandese non deve far altro che spingere alle spalle di Sava, ma l'azione che fa nascere la rete è qualcosa di delizioso. È il solito capitan Lautaro a metterci piede e testa ed è l'argentino che salta un avversario e appoggia per Thuram: il francese parte lancia in resta, lotta tra tre difensori e poi riesce a mettere in mezzo dove Dumfries, tenuto in gioco da Kristensen, deve solo appoggiare in porta da zero metri.

17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL dell'INTEEERRRRRRR: DEEEENZEEEEEELLLL DUUUUMFRIESSSS!

16' - Udinese che si fa vedere dalle parti di Sommer, Bastoni libera e aiuta la squadra ad alzare il baricentro.

13' - Flipper da azione di corner che Bastoni risolve con un rasoterra velenoso che Kristensen riesce a smorzare aiutando Sava.

12' - Thuram prova scaricare al limite per Sucic, ma il croato non arriva ad impattare.

9' - Fallo di Lautaro su Atta. Marchetti non ha dubbi: punizione a favore dei bianconeri.

8' - Leggerezza dei nerazzurri che perdono palla e innescano un'azione in ripartenza della squadra friulana che Bayo rende pericolosa. La palla si perde di poco a lato.

6' - Giropalla sereno dell'Inter che tiene palla e aspetta l'avversario

5' - Atta va alla conclusione dal limite dell'area ma Sommer blocca.

3' - Calhanoglu pesca Lautaro in verticale, che conquista l'angolo. Sul corner l'Udinese spazza via.

2' - Fallo di Marcus Thuram.

----

20.45 - Marchetti fischia: PARTITI!!

20.44 - Sarà l'Udinese a calciare il primo pallone.

20.43 - Capitani uno di fronte all'altro.

20.40 - Le due squadre entrano in campo.

---------------

Entrambi gli allenatori schierano un undici diverso per nove undicesimi rispetto alla gara d'esordio stagionale giocate rispettivamente contro Torino ed Hellas Verona. Chivu ritrova Hakan Calhanoglu in cabina di regia, Barella torna al fianco di Dumfries e sacrifica Mkhitaryan che lascia la mezzala sinistra a Sucic. Cambio anche nelle retrovie a protezione di Sommer, dove dal 1' va Bisseck, mandando a riposo Pavard. Dal lato bianconero c'è Piotrowski al posto di Lovric, titolare alla prima giornata contro il Verona e Bayo al posto di Bravo. Indisponibile per i friulani Okoye (fino al 18 ottobre).

--------------

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 8 Karlstrom, 24 Piotrowski, 33 Zemura; 15 Bayo, 9 Davis.

A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto

Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Matteo Marchetti (sez. Ostia Lido)

Assistenti: Baccini - Colarossi

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

Assistente VAR: Aureliano

------------

Buona la prima dell'Inter di Cristian Chivu che lo scorso lunedì ha affrontato e battuto per 5-0 il Torino di Marco Baroni esordendo in campionato con tre punti e un bottino di reti segnate che rincuora i tifosi del Biscione. Successo che i vice-campioni d'Italia sono chiamati ad archiviare immediatamente: le urne di Montecarlo proiettano i nerazzurri sui campi europei e tra calendario e trasferte da organizzare e una sosta per le Nazionali all'orizzonte, è già tempo di pensare alla seconda giornata di Serie A in programma per questa sera alle 20.45 al Meazza contro l'Udinese di Kosta Runjaic.

I friulani arrivano a San Siro alla ricerca della prima vittoria, dopo il pareggio per 1-1 incassato in casa contro l'Hellas Verona. I nerazzurri invece, dal canto loro, vogliono dare continuità alla bella vittoria ottenuta ai danni dei granata e chiudere questa primissima parte di stagione prima della sosta e della trasferta di Torino in casa della Juventus, sfida che attende i ragazzi di Chivu al rientro dagli impegni con le Nazionali, a punteggio pieno. Fischio d'inizio dell'arbitro Matteo Marchetti alle 20.45: segui con noi di Fcinternews.it questa partita grazie alla nostra diretta testuale.