"So che il gol non è ancora arrivato in questo stadio incredibile e non vedo l'ora che arrivi però io penso prima di tutto alla prestazione, a fare la mia partita e portare a casa i tre punti. Se poi il gol arriva questa sera è ancora meglio". Così Francesco Pio Esposito ha risposto a Sky Sport nel pre-gara di Inter-Fiorentina, valido per la nona giornata di Serie A EniLive.

Come stai vivendo questo avvio stagionale all'Inter?

"Se giochi all'Inter devi sapere di avere pressioni e responsabilità. Ma ben vengano entrambe, le ho sognate sin da bambino, impossibile tirarsi indietro proprio ora. Mi prendo le responsabilità e le pressioni che ci sono e provo a fare al massimo tutti i giorni quello che so fare. Quello che arriva dopo è un di più".

Cosa vi ha lasciato Napoli?

"Il calcio è bello perché ti dà subito l'occasione di rifarti e stasera abbiamo il modo di dimostrare che è stato solo un piccolo incidente di percorso. Le sconfitte non piacciono mai a nessuno, fanno sempre male, ma oggi possiamo già voltare pagina".