È il Napoli la prima finalista della Supercoppa Italiana 2024 dopo la vittoria di questa sera per 3-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. A portare in avanti la squadra di Mazzarri è Giovanni Simeone al 22esimo su assist di Juan Jesus, vantaggio che i viola tentano di annullare al 28esimo con un gol di Beltran, ma la rete arriva in posizione di offside e non può che essere invalidata. Al 44esimo altra occasione succulenta per la compagine toscana: calcio di rigore, dopo un fallo in area di rigore di Mario Rui, che Ikone spreca tirando alto, Napoli ancora avanti di un gol.

Mazzarri mischia le carte a venti minuti dalla ripresa e al 72esimo c’è spazio anche per Zielinski, grande escluso dall’undici iniziale. All’84esimo segna Zerbin che non può esultare per un brutto colpo alla testa che lo costringe alle cure mediche. Il dolore però svanisce di fronte alla gioia per la doppietta personale arrivata tre minuti dopo su ottimo spunto individuale. Presente sugli spalti anche la dirigenza dell’Inter, pizzicata dalle telecamere. Inquadrati durante il match infatti Antonello, Ausilio e Baccin.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!