Clima spensierato sul pullman che sta portando Inter Legend alla 'Acharabet Arena' di Batumi, dove andrà in scena un match contro Geo 11, una selezione di ex calciatori della nazionale georgiana. Il tutto è stato testimoniato da Marco Materazzi, che ha filmato alcuni suoi ex compagni del Triplete mentre sorseggiavano una birra: "Come vincere il Triplete felici", ha detto scherzando Matrix. "L'abbiamo vinto così", gli hanno fatto eco Maicon e Wesley Sneijder.

In seguito, l'ex difensore fa una domanda a Goran Pandev, che nel 2010 si aggregò a stagione in corso: "Se pensavo che avremmo vinto tutto a gennaio? Impossibile, mi sono spaventato per quello che ho visto il primo mese", la frase del macedone che ha suscitato l'ilarità dei presenti.