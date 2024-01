Contrariamente a Romelu Lukaku, i rappresentanti italiani nella giuria del FIFA The Best hanno reso il legittimo riconoscimento a Simone Inzaghi per l'ottima stagione della sua Inter. Il ct Luciano Spalletti e il capitano azzurro Gigio Donnarumma, così come il commissario tecnico dell'Arabia Saudita, hanno inserito il nome di Inzaghi nelle loro tre scelte, con Donnarumma che piazza Spalletti e Inzaghi proprio davanti a Guardiola. Non così il ct di San Marino, Fabrizio Costantini, che ha ricalcato nelle sue preferenze la scelta di Lukaku.

Altri voti: quelli di Spalletti, Mancini e Donnarumma pic.twitter.com/UW0cMyXKO2 — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) January 15, 2024

