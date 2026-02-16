OSPITALETTO-INTER U23 2-2
Marcatori: La Gumina (13'), Messaggi (29'), Kamaté (55'), Torri (84')
90'+6 - Iddrissou vicinissimo al 2-3! Cross di Kamaté con il sinistro, gran girata dell'attaccante neoentrato. Palla a lato di pochissimo, che peccato!
90'+1 - Sei di recupero.
90' - Zanchetta e Iddrissou per Berenbruch e La Gumina: sono gli ultimi cambi per Vecchi.
IL GOL - Corner battuto bene dall'Ospitaletto. Torri si aggancia con Cocchi ma prende posizione meglio del terzino sinistro nerazzurro. Senza saltare riesce a fare 2-2. C'è anche FVS, ma l'arbitro non cambia idea su un contatto su Alexiou che aveva giudicato regolare.
84' - GOL dell'Ospitaletto, gol di Torri, 2-2. Che beffa per l'Inter U23.
83' - Calligaris provvidenziale su Mondini! Grande parata e palla in corner su una bella torsione aerea.
83' - Doppio cambio per l'Ospitaletto: dentro Mondini e Regazzetti, fuori Messaggi e Ievoli.
82' - L'Inter U23 vicinissima al gol che poteva chiudere la gara. Contropiede condotto da La Gumina che serve Topalovic. Lo sloveno mette nel mirino la porta e calcia da fuori. Lo fa benissimo, sin troppo: palo pieno. Sulla respinta Kamaté calcia male.
80' - Cambia Vecchi: esce Lavelli, stanco, entra Agbonifo. In attacco quindi l'allenatore dell'Inter U23 prova a sfruttare la velocità dell'ex Verona.
79' - Gualandris crossa per Messaggi sul secondo palo: colpo di testa che si impenna e Calligaris fa sua la palla in presa alta.
77' - Per l'arbitro non c'è nulla dopo la revisione.
76' - FVS chiamato da Vecchi per un possibile rigore su La Gumina.
74' - Terzo cambio per l'Ospitaletto. Esce Gobbi, entra Torri.
70' - Bovo lascia il campo, al suo posto Topalovic.
68' - Ospitaletto vicinissimo al pareggio! Bertoli riesce a girarsi dopo il duello con Prestia e conclude in diagonale. Bell'iniziativa, palla fuori di poco. Intanto escono Casali e Guarneri, entrano Maucci e Sinn.
63' - Prestia spende il fallo su Bertoli, che aveva già scaricato il pallone. Intervento non duro ma intenzionale: cartellino giallo sacrosanto.
57' - Ammonito Kaczmarski, fallo tattico per lui.
IL GOL - Bellissima azione corale dei nerazzurri, che sviluppano la manovra da sinistra a destra. Alla fine la palla arriva a Kamaté dopo la sponda di Lavelli e l'extrapass di Berenbruch: sterzata, due avversari per terra e palla sotto la traversa. Grandissima rete della squadra di Vecchi.
55' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER! KAMATE'! Inter di nuovo avanti, bellissima azione dei nerazzurri!
52' - Poche emozioni sin qui in questa ripresa. Fase di studio ora, con le squadre consapevoli dell'importanza di questa fase della gara.
21.34 - Si ricomincia! La Gumina prova un tiro in porta sul calcio d'inizio, senza fortuna.
21.34 - C'è un cambio: esce Fiordilino entra Kaczmarski.
21.33 - Rientrano ora le squadre in campo. Tra poco si riparte.
21.21 - Dopo un ottimo avvio di gara, con una pressione efficace ed intensa, l'Inter U23 è po' calata nella seconda parte del primo tempo. Il risultato ha rispecchiato l'andamento della partita, con il gol di La Gumina al 13' a sbloccare la gara, coronando l'ottimo avvio della squadra di Vecchi. Poi, dopo 25 minuti tutti a tinte nerazzurre, il pareggio al 29' di Messaggi, che ha sfruttato l'errore di Cinquegrano per ristabilire la parità. Nel finale leggermente meglio l'Ospitaletto, pur senza creare granché.
21.18 - Finisce qui il primo tempo. 1-1 al "Corioni" di Ospitaletto.
45'+1 - Cross di Gualandris messo fuori, arriva Panatti. Grande coordinazione e botta secca al volo: respinge la retroguardia nerazzurra.
45'+1 - Due di recupero.
45' - Non c'è nulla per Striamo, decisione condivisibile nonostante le proteste dei padroni di casa.
43' - Contrasto aereo tra Prestia e Messaggi in area di rigore dopo il cross di Gualandris. Chiamata all'FVS per Quaresimini.
39' - La Gumina ancora pericoloso! Cinquegrano mette un bel pallone a rimorchio dalla linea di fondo e, dopo la respinta, la sfera arriva all'autore del momentaneo 1-0. Tiro ribattuto dal capitano orange Panatti.
37' - Messaggi si inserisce da sinistra a destra e crossa per Bertoli: Cinquegrano bravissimo a vincere il contrasto, con la palla che sfila. Poi Calligaris si prende un grande rischio colpendo Messaggi con il rinvio. Fortunatamente la palla carambola sul fondo.
35' - Schema su punizione per l'Inter U23: colpo di testa debole di Lavelli, blocca senza problemi Sonzogni.
34' - Kamaté prova il sinistro: respinto il suo tiro a giro da posizione insidiosa. Era comunque una conclusione senza particolari velleità.
31' - Bertoli conclude con il mancino dopo una transizione pericolosa dei padroni di casa. Tiro debole, blocca Calligaris.
IL GOL - Lancio lungo apparentemente innocuo per la difesa nerazzurra su cui Cinquegrano combina la frittata. L'esterno destro nerazzurro non si rende conto di essere solo e interviene di testa, mettendo il pallone sui piedi di Messaggi. Poi l'esterno sinistro arancioblu conclude bene e batte Calligaris sul secondo palo, tutto da rifare per Vecchi e i suoi.
29' - GOL dell'Ospitaletto. Al primo vero tiro in porta pareggia Messsaggi, 1-1.
25' - Ritmi più bassi ora, complice qualche fallo in più. Resta comunque buona la fase di pressione dell'Inter.
16' - Ancora Inter U23 pericolosa. Imbucata di La Gumina per Cinquegrano, che si trova da solo davanti a Sonzogni. Essendo spostato sulla destra, il difensore di Vecchi tenta il suggerimento al centro. Sonzogni esce bene e blocca in due tempi. Resta bassa, con un po' di sorpresa generale, la bandierina dell'assistente. La posizione di Cinquegrano sarebbe stata comunque da rivedere.
IL GOL - Cocchi passa in dribbling sul difensore avversario e mette un traversone a mezz'altezza insidioso dalla sinistra. Sonzogni valuta male l'uscita e respinge ma non blocca, lasciando lì la sfera. Tutto facile per La Gumina, che controlla, alza la testa e buca l'estremo difensore avversario, fuori posizione dopo l'intervento precedente.
13' - GOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER!!! NINO LA GUMINA! Glaciale sottoporta il capocannoniere nerazzurro!
11' - Palo dell'Ospitaletto! Bovo inciampa e spiana la strada a Guarneri. Una volta sul fondo il tirocross rasoterra coglie impreparato Calligaris, salvato dalla base del palo. Pericolo scampato per l'Inter U23.
7'- Lampo di Messaggi, che semina Kamaté e Cinquegrano ed entra in area di rigore palla al piede. Ottima diagonale di Alexiou, che ferma tutto. Poi Kamaté completa il disimpegno.
6' - Prova ad accendersi Kamaté. Il suo cross dalla trequarti però è impreciso e Sonzogni blocca. Peccato, era una buona idea e La Gumina sarebbe stato in posizione pericolosa per la difesa dell'Ospitaletto.
3' - Bella combinazione nerazzurra sulla sinistra, con Cocchi che imbuca per Bovo. Il centrocampista crossa basso per La Gumina, anticipato da Possenti. Fallo poi, sullo slancio, dell'attaccante siciliano.
20.30 - Si comincia! Primo pallone per l'Ospitaletto.
20.28 - Squadre in campo! Pochi istanti al via, con i padroni di casa in tradizionale completo orange. Inter U23 invece con la maglia bianca da trasferta.
Lunedì sera in trasferta per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, impegnata in casa dell'Ospitaletto nel posticipo del 27esimo turno del girone A di Serie C. Reduci da tre gare senza vittorie, i nerazzurri non possono sbagliare, perché le dirette concorrenti spingono. L'Alcione ha clamorosamente vinto in casa del Vicenza, il Trento ha superato la Pro Patria nel fanalino di coda, questa sera si sfidano Cittadella e Renate: uno scontro diretto che l'Inter U23 può e deve sfruttare per rilanciarsi verso il quarto posto, che ora dista cinque punti. L'Ospitaletto, invece, ha bisogno di mettere fieno in cascina per scappare dalla zona playout. Ecco le formazioni ufficiali, calcio inizio alle 20.30.
OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Casali (dal 68' Sinn), Possenti, Nessi, Gualandris; Messaggi (dall'83 Regazzetti), Panatti, Ievoli (dall'83' Mondini), Guarneri (dal 68' Maucci); Gobbi ( dal 74' Torri), Bertoli
A disposizione: Mundi, Cortese, Scheffer, Pavanello, Tornaghi, Maffioletti, Sina, De Matteis
Allenatore: Andrea Quaresmini
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo (dal 70' Topalovic), Fiordilino (dal 46' Kaczmarski), Berenbruch (dal 90' Zanchetta), Kamaté; La Gumina (dal 90' Iddrissou), Lavelli (dall'80 Agbonifo)
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Stante, David, Mosconi, Amerighi
Allenatore: Stefano Vecchi.
Ammoniti: Kaczmarski (57'), Prestia (63')
Arbitro: Striamo (sez. di Salerno)
Assistenti: Colazzo-Mazza
Quarto ufficiale: Pasculli
Operatore FVS: Morea
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 22:22 Dalla Serie A alla Champions, Dimarco domina anche in Europa: l'incredibile dato sulla manovra nerazzurra
- 22:07 Bastoni escluso dalla Nazionale? Spalletti: "Gattuso libero di portare chi vuole. La simulazione offende il calcio"
- 21:53 Business milionario, la Serie A compra il 51% di Fantacalcio: via libera dall'assemblea dei club
- 21:38 La Russa: "Nuovo stadio regalo per Milano. San Siro? Così bello che lo terrei in piedi tutta la vita"
- 21:24 Ruolino positivo per l'Inter contro le norvegesi: un pari e tre vittorie in quattro precedenti
- 21:21 liveOspitaletto-Inter U23 2-2 all'85': Torri fa 2-2 e beffa l'Inter U23
- 21:10 Inter-Juve da bordocampo. Lautaro dice a Kalulu: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato". E la reazione di Bastoni...
- 20:55 Bookies - Scudetto a Milano, crolla la quota dell'Inter. Resiste solo il Milan
- 20:40 Marotta: "L'Inter è espressione del Made in Italy nel mondo. Rispetto per San Siro, ma stadio nuovo è necessario"
- 20:26 Accardi: "Commenti brutti contro Bastoni, così non va. La cattiveria della gente è infinita"
- 20:11 Scaroni: "Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni. San Siro, Inter e Milan insieme perché..."
- 19:57 Juve, Mckennie: "Derby d'Italia, difficile quando succedono queste cose. Rinnovo? Ci pensa il mio agente"
- 19:43 Juve, Spalletti: "Da Chivu non me l'aspettavo. Io potrei parlare dei giocatori dell'Inter, ma non lo faccio"
- 19:29 Minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve, Massini (AIA): "Superato ogni limite di civiltà"
- 19:14 Milan, Scaroni: "VAR e regolamento da cambiare? Di tutte queste cose non parlo"
- 19:01 Juve, Spalletti: "Kalulu ha subito due torti colossali e si è preso del 'bischero' da Chivu, è inaccettabile"
- 19:00 Rivivi la diretta! VELENI da VOLTASTOMACO, MAROTTA spegne l'INCENDIO ma l'INTER dà FASTIDIO a TUTTI. Ora il BODO
- 18:50 Sala: "Bastoni ha sbagliato. Ma Chiellini e Del Piero hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori"
- 18:35 VAR per la doppia ammonizione, l'IFAB darà il via libera alla modifica del protocollo il 28 febbraio
- 18:21 Caressa: "Rocchi sbaglia, simulazioni colpa degli arbitri. Bastoni doveva chiedere scusa, su Chivu e l'Inter..."
- 18:08 Retroscena Inter-Juve, caos nel tunnel di San Siro. Spalletti a Marotta: "Avete fatto una maialata"
- 17:52 Ventura: "L'Inter non può perderlo questo Scudetto, perché non ci sono avversari"
- 17:38 Fenucci: "Bisogna far tornare l'arbitro protagonista, servirà un confronto con tutte le componenti"
- 17:23 Siakam all'All-Star Game NBA con la maglia di Eto'o. Il Re Leone si commuove: "Ti sono grato, fratellino"
- 17:09 Veleni in campo, sintonia fuori tra Inter e Juve: Marotta e Chiellini seduti insieme in Lega
- 16:55 Inter-Juve, ci si mette anche il Codacons: "Partita da ripetere e scommesse da rimborsare"
- 16:40 Tagliavento: "Kalulu-Bastoni, mi dà fastidio che al centro dell'attenzione sia finito La Penna"
- 16:26 Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VAR"
- 16:11 Totti: "Bastoni-Kalulu? Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora"
- 15:58 Inter-Juve, Netwin rimborsa le scommesse perdenti: "Il rosso ingiusto a Kalulu ha inciso sul match"
- 15:43 Triestina, Marino torna sulla vittoria con l'Inter U23: "C'era una sola squadra in campo"
- 15:29 Ergün ricorda il passato al Galatasaray: "Icardi è il mio colpo preferito. Sicuramente il più clamoroso"
- 15:14 Baggio: "Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? Ricordo Roma ai Mondiali, ma San Siro..."
- 15:05 Marotta pronto a portare in tribunale Saviano: ecco cos'ha detto lo scrittore
- 15:00 Bodø/Glimt, Aleesami: "Giocare in casa nostra è diverso. Con l'Inter mi aspetto una bella sfida"
- 14:45 Totti: "Avrei voluto essere allenato da Mourinho, mi hanno detto che è uno che ti fa divertire"
- 14:30 Ha ragione Chiellini. Il derby d'Italia mette d'accordo tutti: è questo lo show che offre il calcio italiano?
- 14:17 Galatasaray, Buruk chiude la questione: "Icardi voleva restare, impossibile che andasse alla Juve"
- 14:02 Amoruso: "Derby d'Italia spettacolare, ma pesa l'errore clamoroso. Cambiaso? Grande partita"
- 13:48 Costacurta: "Non c'è più tempo, bisogna intervenire. I calciatori si facciano esame di coscienza"
- 13:48 Condò: "Bastoni, sarebbe saggio scusarsi ma non toglierlo a Gattuso. Manina di Kalulu? Un ex calciatore diceva che..."
- 13:34 Trevisani controcorrente: "Lo scopo del calcio è fregare l'avversario. Quando Nedved urlava 'giusto, giusto'..."
- 13:30 Sky - Niente Pinetina per l'allenamento: l'Inter ospite questa mattina a Interello. Ecco perché
- 13:19 TS - Esposito, Zielinski e non solo: c'è la mano di Chivu su questa Inter
- 13:10 IPOCRITI e FALSI MORALISTI, BASTONI crocifisso. MAROTTA fa finalmente il PRESIDENTE: ITALIA ZITTITA
- 13:05 videoCannavaro: "Perché Bastoni non dovrebbe andare in Nazionale? Cose da campo sempre esistite"
- 12:51 CdS - Esposito boom, Zielinski super: il lavoro di Chivu emerge anche così
- 12:37 Bodo/Glimt-Inter, le attività della vigilia: tutto si svolgerà all'Aspmyra Stadion, Chivu parla alle 17.15
- 12:24 CdS - Verso il Bodø/Glimt: Mkhitaryan dal 1', Chivu pensa a diversi cambi
- 12:10 GdS - Verso la Champions: Zielinski tira il fiato? Calhanoglu e Barella...
- 11:55 Bastoni-Kalulu travalica i confini del calcio. Brignone: "Nello sci queste cose non esistono"
- 11:41 videoMarotta: "Gogna mediatica ingiusta contro Bastoni, ricordiamo Cuadrado. Saviano? Valuteranno gli avvocati"
- 11:31 Anche l'arbitro La Penna colpito da minacce di morte: l'avvocato romano sporge denuncia alla Postale
- 11:16 CdS - Bastoni in dubbio per la Champions? L'Inter lo difende. E si fa notare una differenza evidente
- 11:16 Petardo contro Audero: Daspo di 4 anni all'autore del gesto
- 11:02 Galatasaray, Okan: "Inter favorita per lo scudetto. Calhanoglu? Lo aspettiamo a braccia aperte. Su Bastoni-Kalulu..."
- 10:48 Bodo Glimt-Inter, decisa la squadra arbitrale: fischia il tedesco Siebert
- 10:34 TS - Bodo-Inter, Barella e Calhanoglu titolari insieme. Probabile cambio in difesa. E ci sono tre diffidati
- 10:20 Adani: "Bastoni-Kalulu? Il calciatore simulerà sempre, ricordate Maradona nell'86. Ma serve che..."
- 10:16 videoChiellini arriva in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Ma sul resto soprassiede
- 10:06 Corsera - L'esultanza di Bastoni e quando Chiellini fece lo stesso in Juve-Inter: il precedente
- 09:52 TS - Kalulu-Bastoni, l'Inter fa quadrato: la posizione del club e le intenzioni del giocatore
- 09:38 Corsera - Inter-Juve, Marotta parlerà questa mattina prima dell'assemblea di Lega
- 09:24 GdS - Tunnel dell'orrore a San Siro: tutti contro tutti! Il giudice sportivo è chiamato a decidere
- 09:10 GdS - Niente punizioni da Gattuso: Bastoni sarà convocato. Ciò che preoccupa la Figc è...
- 08:56 Moratti: "Lamentele Juve esagerate, la storia insegna altro. Da Bastoni una simulazione 'entusiasta'"
- 08:42 Capello contro Bastoni e contro Chivu: "Ecco cosa mi ha colpito del fattaccio di San Siro. E Allegri può cullare sogni di rimonta..."
- 08:28 GdS - Bastoni tra social e campo: Chivu e Marotta l'hanno rassicurato. L'esultanza per il rosso...
- 08:14 Ranocchia: "Bastoni? Gogna inaccettabile, Chivu fa bene. L'Inter perse uno scudetto per un rigore su Bisseck"
- 08:00 Facchetti punge col gol di Muntari: "Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico..."