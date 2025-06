Lautaro Martinez è uno dei protagonisti nerazzurri intercettati da DAZN dopo il triplice fischio del match di Seattle che ha portato allo sofferta vittoria last minute contro l'Urawa Red Diamonds: "L'abbiamo detto alla prima gara e anche all'inizio del torneo: le partite saranno tutte così - esordisce il capitano nerazzurro, autore della magia del momentaneo 1-1 -. Io vengo dal Sudamerica e ho visto come stanno giocando anche le sudamericane, hanno tanto cuore. Noi come squadra dobbiamo alzare il nostro orgoglio, essere umili e saper soffrire. Ci dispiace aver preso gol sull'unico tiro, dobbiamo migliorare. Adesso manca l'ultima gara del girone".

Dici che a volte mancate di umilità?

"No no, dico che dobbiamo equiparare questo perché la qualità a volte si abbassa contro chi ha cuore, corre e si difende bene. Ci dobbiamo sporcare le mani perché queste cose contano e dobbiamo crescere. Però siamo umili, altrimenti non avremmo alzato i tanti trofei vinti negli ultimi anni".

Ma che gol hai fatto?

"Non lo so, non l'ho visto. Mi aspettavo quella palla, ho detto 'questa è la mia opportunità'. L'ho pensato. E quando pensi le cose e le vuoi sicuramente è tutto più facile".

