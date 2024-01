In questo periodo il presidente dell'Inter Steven Zhang è in Cina per occuparsi di affari relativi a Suning, ma non perde l'occasione di lavorare anche in ottica nerazzurra. Nei giorni scorsi è stato, infatti, a un evento di Moncler a Shanghai, partner del club di Viale della Liberazione, dove ha anche affrontato tematiche commerciali.

