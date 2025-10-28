Gli infortuni di Kevin de Bruyne ed Henrikh Mkhitaryan, che hanno dovuto abbandonare il campo nel corso del primo tempo di Napoli-Inter a causa di infortuni muscolari, non sono che gli ultimi episodi di una catena di incidenti anche seri che ormai sono diventati la quotidianità tra i calciatori, per via del carico di impegni che sta diventando sempre più schiacciante. Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e titolare dei centri Sport Health, dà la sua visione della situazione: "Il fatto che si giochino regolarmente due partite a settimana rappresenta uno dei fattori principali. Nel caso di De Bruyne, potrebbe incidere anche l'età sportiva di un atleta che da diversi anni partecipa a campionati stressanti e logoranti. I tessuti nel tempo tendono a cedere dal punto di vista della qualità e non rispondono più alle sollecitazioni come fanno i tessuti di un calciatore giovane, fermo restando che abbiamo visto infortunarsi anche i giovani, laddove incide l'aspetto legato alla genetica".

Conclude Torquati: "Sono convinto che tutti i fisioterapisti a servizio delle squadre di Serie A svolgano un lavoro essenziale per la salvaguardia della salute degli atleti. L'intervento dei colleghi durante le partite può risultare determinante: quando i giocatori subiscono una lesione muscolare, è fondamentale applicare subito un bendaggio compressivo, direttamente in campo. In questo modo, si consente ai lembi muscolari interessati dalla lesione di avvicinarsi e di avviare nell'immediato un processo di autoriparazione, che può contribuire ad accorciare i tempi di recupero".