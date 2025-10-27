Con Napoli-Inter il calcio italiano mette a segno un clamoroso autogol a livello sportivo e comunicativo. L'AIA ferma Mariani e Bindoni, a rischio anche il var Marini. Inter in ansia per le condizioni di Mkhitaryan, mercoledì la sfida nel turno infrasettimanale alla Fiorentina. Le ultimissime.

Sezione: Focus / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
