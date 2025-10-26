Continua a far discutere il rigore assegnato al Napoli nel big match del Maradona contro l’Inter. Sui social è intervenuto l'ex calciatore Roberto 'Pampa' Sosa, ex centravanti azzurro oggi allenatore, che su Instagram ha spiegato così l’episodio:

“Nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante. Cosa deve fare un attaccante lì? Coprire palla per poi calciare. Il giocatore dell’Inter non riesce a rallentare e lo colpisce, anche se leggermente. Quindi è rigore!”