Continua a far discutere il rigore assegnato al Napoli nel big match del Maradona contro l’Inter. Sui social è intervenuto l'ex calciatore Roberto 'Pampa' Sosa, ex centravanti azzurro oggi allenatore, che su Instagram ha spiegato così l’episodio:
“Nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante. Cosa deve fare un attaccante lì? Coprire palla per poi calciare. Il giocatore dell’Inter non riesce a rallentare e lo colpisce, anche se leggermente. Quindi è rigore!”
Sezione: News / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 22:31
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
