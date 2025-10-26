Serse Cosmi, intervenuto su Sport Mediaset, ha espresso la propria convinzione sul rigore che ha scatenato le polemiche in Napoli-Inter. Di seguito le sue opinioni: "Su Di Lorenzo non è rigore, è abbastanza evidente. Tra un po' chiameranno al Var anche il custode: alza la mano e dice guarda secondo me è rigore. Non va bene così, con questo sono d'accordo con Marotta. Bisogna dare una linea guida", ha concluso.