Una giornata da incorniciare per Giacomo De Pieri. L’attaccante della Juve Stabia, in prestito dall’Inter, ha firmato sul campo del Padova il suo primo gol in carriera in Serie B, in uno stadio che per lui significa casa. In tribuna c’erano nonni, zii, amici e fidanzata: “Giocare qui è stato emozionante. Sentivo vicino tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto”.

Il gol non arriva per caso: “Lo cercavo da tempo”, racconta De Pieri. Ma l’emozione personale non fa velo sulla priorità: “Prima di tutto voglio aiutare la squadra, questo è ciò che conta”. La dedica, inevitabile, va “alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a chi mi è accanto ogni giorno”.

Non manca lo sguardo sulle difficoltà societarie che hanno toccato la Juve Stabia nelle ultime settimane: “Ci hanno colpito, è inutile negarlo. Ma siamo un gruppo forte, abbiamo fatto quadrato e siamo entrati in campo pensando solo a giocare”.

Parlando del gol, spiega la lettura tattica: “Il mister ci chiede di riempire l’area. In quella situazione mi sentivo nel posto giusto”. E sull’inserimento nello spogliatoio: “C’è competizione sana tra gli attaccanti, ma ci rispettiamo molto. Sono felice di aver scelto la Juve Stabia”.