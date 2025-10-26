A metà tra soddisfazione e rammarico. Questa è la sensazione che Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, prova dopo il 2-2 con il Padova, così come raccontato in conferenza stampa: "Ci mangiamo un po’ le mani. Ma mi prendo la grande prestazione che ha fatto la squadra su un campo difficile, con grande personalità. Dobbiamo stare più dentro la partita quando gestiamo, ma ogni partita ha le sue insidie e i ragazzi l’hanno interpretata bene”.

Arriva comunque un pareggio firmato da due ragazzi del 2007 e del 2006 come Alessio Cacciamani e Giacomo De Pieri, alla sua prima rete da professionista: “È un punto che muove la classifica, un punto pesante. Sono contento anche per i giovani che hanno messo minuti nelle gambe e sono entrati col piglio giusto e hanno trovato il gol”.