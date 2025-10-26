Non è stata una giornata particolarmente favorevole agli arbitri. Ben note le polemiche di Napoli, anche da Bologna giungono segnali di pesante malcontento dopo la direzione di gara di Federico La Penna e l'operato del VAR Daniele Paterna. Alza la voce, ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato del club felsineo Claudio Fenucci: "C'è stata una grande prestazione della squadra, che fino all'episodio di Federico Bernardeschi stava dominando il gioco. Non mi è piaciuto l'episodio del contatto in area su Berna, col mancato intervento del VAR, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara. Faccio questo intervento per cercare di aiutare il sistema. Non capisco perché in alcuni episodi il VAR intervenga e in altri no".

Ai microfoni di DAZN, Fenucci ha aggiunto: "Ci sono stati degli episodi ma se sono qui è per parlare più in generale di come vogliamo interpretare il calcio. Abbiamo cercato nel tempo di codificare i passaggi fra Var e campo ma se si è presa una linea, quella deve essere. Ci sono stati diversi episodi che meritavano maggiore attenzione ma questo è lavoro per moviolisti e giornalisti. Io dico solo che tra VAR e campo gli interventi devono essere più codificati”.