La Fiorentina eguaglia il suo peggior inizio di stagione in Serie A, con otto partite senza vittorie, anche se contro il Bologna vede le streghe prima di riuscire a strappare un punto col 2-2 finale. Il tecnico viola Stefano Pioli vuole vedere comunque il lato positivo della serata: "Credo che per lo sforzo potevamo anche meritare il vantaggio. Mi prendo la grande voglia della squadra di non arrendersi mai. Vai sotto su un batti e ribatti. La squadra ha meritato questo punto, ci crede e vuole continuare a farlo. I cambi sicuramente ci hanno dato energia. Il Bologna non ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco ma vincendo le seconde palle. Con le due punte abbiamo lavorato meglio. È stata una gara difficile ma ben interpretata"-

Mercoledì, i gigliati torneranno a San Siro per la partita contro l’Inter: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi e non alle qualità dell’Inter. Ogni gara può aiutarci a crescere. Dobbiamo avere la convinzione di poter fare male ad un avversario così forte”.