le voci sull'interesse del Newcastle per Davide Frattesi trovano oggi spazio anche sulle pagine di Tuttosport. Secondo il quotidiano, il centrocampista "ha iniziato ad agitarsi" a pochi giorni dalla chiusura del mercato, complici anche i segnali lanciati da Sucic e la centralità dei soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. "La sensazione è che Frattesi farà parte del gruppo nerazzurro per la stagione '25-26, però è chiaro che i prossimi quattro mesi potrebbero dare delle indicazioni. Sempre che... non accada qualcosa in questi ultimi giorni di mercato", scrive TS, ricordando che "il giocatore, dopo alcuni sondaggi ancora del Napoli e della Juventus, è da tempo sulla lista del Newcastle".

L'Inter valuta il cartellino di Frattesi 40 milioni e non accetta operazioni in prestito con diritto e, allo stesso tempo, ha avviato i discorsi per il rinnovo di contratto dal 2028 al 2030: TS conferma che il giocatore non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale e nessuna chiamata dagli inglesi, che hanno altre priorità.