Non si unirà al resto dei compagni chiamati a raccolta a Clusone Merih Demiral, difensore che non compare nella lista dei convocati di Gian Piro Gasperini per il ritiro dell'Atalanta pre-season. Il turco, entrato nel mirino di mercato dell'Inter, sembra essere destinato al passaggio da una nerazzurra all'altra. Almeno così è sembrato finora. Ad interrompere ogni volo pindarico in merito al futuro del giocatore, ovviamente sul mercato, è Sportmediaset che nonostante sottolinei come Demiral sia stato molto vicino all'Inter nella scorsa finestra di mercato, ovvero quella di gennaio, allontana l'ex Juve dalla Beneamata: "Adesso i milanesi sono concentrati su altri profili" si legge sul sito.

