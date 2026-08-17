Come previsto, Marcus Thuram oggi ha svolto l'intera seduta d'allenamento con il gruppo dopo aver saltato l'amichevole contro il Betis Siviglia di sabato scorso. Il francese, che ieri si era allenato parzialmente con i compagni, è, dunque, recuperato per l'esordio stagionale dei campioni d'Italia fissato per sabato prossimo: a San Siro, per la prima partita di campionato, arriverà il Monza di Ivan Juric (fischio d'inizio alle ore 18.30).

Il francese è disponibile al pari di Lautaro Martinez, ma nessuno dei due, visto che hanno cominciato la preparazione in ritardo dopo le vacanze post-Mondiali, ha il ritmo partita Ecco perché, secondo quanto spiega Sky, è facile pensare che in attacco Cristian Chivu punterà sulla coppia composta da Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny,