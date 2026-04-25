Gleison Bremer, difensore della Juventus, in conferenza stampa, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi presenti ma non solo. Focus, per il brasiliano, anche sul prossimo futuro. La Juve può tornare a competere per lo Scudetto? È presto per lo scudetto, dobbiamo finire bene la stagione. Alisson? Il mercato lo farà la società, non ho parlato con lui ma è un portiere fenomenale ma abbiamo Perin e di Gregorio”.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 25 aprile 2026 alle 19:40
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione