Gleison Bremer, difensore della Juventus, in conferenza stampa, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi presenti ma non solo. Focus, per il brasiliano, anche sul prossimo futuro. La Juve può tornare a competere per lo Scudetto? È presto per lo scudetto, dobbiamo finire bene la stagione. Alisson? Il mercato lo farà la società, non ho parlato con lui ma è un portiere fenomenale ma abbiamo Perin e di Gregorio”.