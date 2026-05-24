La stagione di Yann Bisseck si è conclusa con il Double vinto con l’Inter e una mancata convocazione al Mondiale con la Germania. Una delusione rimarcata dal difensore nerazzurro ai microfoni di DAZN al triplice fischio di Bologna-Inter: “Penso di aver dato il massimo, ma in questa vita non sempre va come vorresti. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto, il mister non mi ha convocato e può capitare. Sono con la squadra e spero facciamo un bel Mondiale. Proverò a esser convocato al prossimo Europeo. Vacanze? Ho tanti piani".

Per capire quale sarà il futuro del tedesco, invece, bisognerà aspettare il mercato. "L’estate scorsa aveva rifiutato il Crystal Palace pur di restare in nerazzurro, quest’anno continua ad avere estimatori, soprattutto in patria. Su tutti il Bayern Monaco - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Il club tedesco ci pensa eccome, Bisseck può essere sacrificato per un prezzo" che la rosea definisce "interessante".

Intanto ieri, nel post partita di Bologna-Inter, il classe 2000 ha ribadito che "a Milano sto bene, sono molto felice. Poi, certo, fa sempre piacere essere accostato a grandi club, ma in questo momento non ci penso. Adesso penso solo a staccare e poi vedremo", le parole rilasciate in conferenza stampa.