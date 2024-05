L'Inter e Lautaro Martinez hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di contratto fino al 2029 con con un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione più bonus che potrebbero far lievitare la cifra a poco più di 10. Quale sarà l'impatto a bilancio sulle casse nerazzurre? A rispondere alla domanda ci pensano i colleghi di Calcio e Finanza partendo dal costo storico del capitano nerazzurro, pari a poco meno di 29,6 milioni di euro. L'ultimo dato disponibile da un bilancio è quello del 30 giugno 2023: il valore netto ammontava a poco meno di 7,5 milioni di euro, mentre l'ipotesi di CF al 30 giugno 2024 è di una discesa a poco meno di 5 milioni di euro.

Tenendo conto che il costo del Toro nella passata stagione per l’Inter è stato di 13,6 milioni di euro (poco meno di 2,5 milioni di ammortamento e gli 11,1 milioni lordi di stipendio, pari a 6 milioni di euro netti), Calcio e Finanza giunge alla conclusione che "il nuovo ammortamento (considerando un accordo fino al termine della stagione 2028/29) sarà pari a poco meno di un milione di euro. Lo stipendio di 9 milioni netti corrisponderà invece a un lordo di 16,65 milioni di euro, per un costo complessivo a bilancio pari a 17,65 milioni di euro circa nel 2024/25, in crescita di poco più di 4 milioni di euro rispetto al 2023/24".

