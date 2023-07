Dopo "Lukaku al Milan" arriva pure "Lukaku alla Juventus". Stavolta è il Corriere dello Sport che, rilanciando le indiscrezioni inglesi, parla della volontà dei bianconeri di soffiare il belga all'Inter.

"Vlahovic per Lukaku. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti mal di pancia dell’attaccante belga, un tipo decisamente volubile e - per di più - ancora arrabbiato con Inzaghi per il “trattamento” ricevuto a Istanbul nella finale di Champions, appuntamento al quale teneva tantissimo: Big Rom avrebbe voluto giocare dall’inizio ma, rispettando le proprie convinzioni e i fortunati precedenti in coppa di Dzeko, Simone preferì impiegare subito Edin lasciando all’ex Chelsea la parte conclusiva della partita. Dove peraltro combinò solo guai. Per i tifosi, imperdonabili". Una ricostruzione piuttosto parziale, considerando ad esempio che Big Rom entrò in campo al 57' della finale, giocando quindi oltre mezzora, non propriamente "la parte finale"...

Secondo il Corsport, a fine giugno, a Bruxelles, un emissario della Juve ha trovato un accordo di massima con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. "Romelu ha naturalmente avallato l’operazione (contratto di tre anni a 8 netti a stagione) ma l’impegno garantito dal diretto interessato non è una novità. Ottenuto il sì del giocatore, la Juve ha preso contatto con Todd Boehly, proprietario del Chelsea, anticipandogli che entro pochi giorni avrebbe ricevuto la proposta scritta; proposta che ha subìto un ritardo derivato dalle incertezze legate all’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli". Il CdS ricorda come Lukaku fu a un passo dalla Juve già nel 2019, poi il no di Dybala allo United favorì il ritorno dell'Inter. "Inter e Juve sono su Lukaku con differenti possibilità, argomenti e prospettive: per i bianconeri molto dipenderà dall’uscita di Vlahovic per Chelsea (tiepido) o altre destinazioni. Entrambe hanno un ulteriore ostacolo: Boehly continua a spingere affinché l’attaccante accetti l’Arabia, la cui offerta (45+5 dall’Al Hilal) risulta al momento inavvicinabile".

