C'è interesse crescente attorno a Francesco Pio Esposito, capocannoniere dell'Inter Primavera grazie ai 16 gol realizzati in questa stagione, l'ultimo dei quali è arrivato ieri nel derby di Milano Under 19. Il centravanti e capitano dei nerazzurrini, secondo il giornalista Nicolò Schira, è finito nel mirino di alcuni club italiani e soprattutto società inglesi; inoltre, ieri al Vismara per la stracittadina meneghina, c'era pure un importante scout di una società francese. Il rischio per il club nerazzurro è perderlo a zero, visto che il contratto del bomber di Castellammare di Stabia è in scadenza nel 2024.