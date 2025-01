Lautaro Martínez, match winner con la sua bellissima esecuzione volante, è stato nominato Player of the Match di Sparta Praga-Inter. Il Panel degli Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "È stato il giocatore più pericoloso dell'Inter in area di rigore. Anche se non è stato sempre coinvolto, ha giocato un ruolo importante nella vittoria, segnando il gol decisivo e giocando un ruolo importante nella maggior parte delle occasioni da gol".

