Hakan Calhanoglu, protagonista della sfida di questa sera con la rete dell'1-1 finale, riceve il premio di Player of the Match al termine di questo derby di Coppa Italia. Ecco come Calha commenta a caldo l’esito dell’incontro ai microfoni di Sport Mediaset:

Più la gioia per il pari o il rimpianto per le tante occasioni?

“No, è stata una partita equilibrata. Abbiamo avuto occasioni entrambe, abbiamo preso un gol non da prendere ma poi abbiamo pareggiato. Era importante non perdere, visto che poi rigiocheremo ancora”.

Si deciderà tutto nel derby di ritorno, con voi in casa.

“Ci sarà tempo, noi dobbiamo concentrarci sul Parma ora. Sarà una partita molto importante perché puntiamo un obiettivo importante, poi alla gara di ritorno penseremo quando arriverà ”.

