"C'è delusione e rammarico perché abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ora ricarichiamo le pile, dobbiamo andare là a Monaco per trasformare la delusione in entusiasmo". Così Kristjan Asllani in conferenza stampa dopo Como-Inter 0-2, vittoria inutile visto che lo scudetto è stato scucito dal petto dei nerazzurri dal Napoli.

Come giudichi la tua annata?

"Mi sento cresciuto accanto a questi giocatori. Vediamo cosa succede. Il mio percorso qui è stato di alti e bassi, sappiamo benissimo cosa è successo in Arabia in Supercoppa. Negli ultimi mesi ho fatto le mie partite, sono felice del mio percorso. ma conta la squadra, dispiace per il campionato perso. C'è tanta tristezza ma tra otto giorni c'è una partita troppo importante che dobbiamo vincere".