"Chivu mi piace sempre anche quando non mi piace l'Inter". Così Lele Adani, prima di cominciare la sua breve analisi su Verona-Inter 1-2. "E' molto serio, è un 'nuovo' credibile, mai ruffiano. Mi piace in campo e fuori, quando dice ai giornalisti perché vogliono far polemica su Diouf o Luis Henrique - ha spiegato l'ex difensore durante il consueto appuntamento con Viva El Futbol -. Ma chi ha fatto meglio del brasiliano a Verona? Le due punte? L'Inter ha portato a casa la partita con una situazione (l'autogol, ndr). Il Verona è intenso, credibile e allenato bene. Ci sono stati un errore a fine partita e una prodezza all'inizio: questo ha fatto la differenza ieri. Chivu per me è un allenatore da grande squadra".