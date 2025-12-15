Lautaro Martínez ha trascinato ancora una volta l'Inter, andando a segno nella vittoria conquistata al Marassi contro il Genoa. Il capitano nerazzurro è uno dei soli quattro giocatori nei cinque grandi campionati europei ad aver partecipato ad almeno 10 gol in ciascuna delle ultime sette stagioni: per lui, nel campionato in corso, 8 reti e 3 assist, al pari di nomi come Mbappé, Haaland e Kane.

Dal suo esordio in Serie A nel 2018/19 nessuno ha collezionato più partite con almeno un gol e un assist nella stessa gara rispetto a Lautaro: 15, come Romelu Lukaku e Ciro Immobile.

Il gol contro il Genoa prolunga anche il suo momento positivo: Lautaro è andato a segno in tre partite consecutive di campionato, con quattro reti complessive nel parziale, un dato che non si registrava dallo scorso gennaio.