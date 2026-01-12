Marco Fassone ha visto una strategia nella reazione rabbiosa di Antonio Conte all'atto dell'assegnazione del rigore in favore dell'Inter contro il Napoli nel match di San Siro di ieri sera. Una reazione che è costata al tecnico dei partenopei il cartellino rosso. "Conte raramente fa cose per impulso o legate all'adrenalina - ha detto l'ex dirigente nerazzurro a Stile TV -. Sa benissimo che quando una decisione viene presa al Var non è cambiabile, ma l’ha fatto per dire: 'siamo il Napoli, abbiamo giocato meglio, mancano pochi minuti e tu vuoi cambiare l’esito di un campionato con una decisione?'. Che non vuol dire niente, fa vedere l’attaccamento, la grinta e la cattiveria, Conte ha dato ai suoi giocatori un segnale chiaro: 'Se ci fanno gol dobbiamo, andarli a riprendere'. Il suo atteggiamento è più tattico che legato all'arrabbiatura per il rigore che probabilmente c'era".